Российское ярмо или вступление в ЕС: в МИД предупредили, за что возьмется кремлевская пропаганда

Тихий ответил, есть ли для Украины альтернатива Евросоюзу. И что будет, в случае отмены евроинтеграции.

Для Украины нет альтернативы вступлению в Евросоюз и НАТО. Как сообщает корреспондент УНИАН, об этом заявил пресс-секретарь МИД Георгий Тихий во время презентации совместного с Европейской службой внешних действий (EEAS) аналитического отчета о российских информационных угрозах, направленных против европейского будущего Украины.

По его словам, существует много скептицизма по поводу того, что, мол, Украина борется, но предоставляют ли ей партнеры все необходимое, открываются ли кластеры для вступления в ЕС.

Он подчеркнул, что это очень опасно, поэтому нужно доносить простой посыл: альтернативы вступлению Украины в ЕС нет.

"Нет никакой альтернативы, то есть нет никакого середины, нет никакого третьего пути. Либо российское иго, либо интеграция в ЕС и НАТО", – подчеркнул Тихий.

По его словам, основные усилия российской дезинформации и пропаганды будут направлены именно на евроскептицизм.

Вступление Украины в Евросоюз

Как сообщал УНИАН, посол Евросоюза в Украине Катарина Матернов считает весьма реальными перспективы вступления Украины к 2030 году.

По ее словам, переговорные кластеры потребуют многих изменений, но Украина готова к этому.

В то же время, по ее словам, вопрос о том, насколько быстро Евросоюз и Украина смогут завершить переговоры о вступлении, будет зависеть от значительной законодательной и другой работы.

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