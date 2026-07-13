Звезда Голливуда сделал громкое заявление и открыл миру глаза на пропаганду России

Актер провел параллель между политикой РФ и действиями Китая в отношении другого народа.

Голливудский актер Ричард Гир резко раскритиковал российскую пропаганду, заявив, что Кремль пытается переписать историю, чтобы оправдать собственную агрессию. Об этом кинозвезда сказал в интервью LTV Ziņu dienests.

Он подчеркнул, что любой авторитарный режим стремится создать себе легитимность именно путем искажения исторических фактов. И, как отметил актер, отрицание существования украинской государственности, языка и культуры является одним из ключевых инструментов политики Путина.

"Чтобы иметь хоть какую-то легитимность, вы должны переписать историю. Путин явно это делает, говоря: "Никогда не существовала Украина, никогда не существовал украинский язык, никогда не существовала украинская культура. Всё это полностью выдумано". Ну, это неправда", – сказал Гир.

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По словам актера, аналогичные методы манипуляций применялись ранее. Он сравнил действия РФ с политикой Китая в Тибете, где власти годами пытались обесценить культурное наследие и историю коренного населения.

"Именно то, что китайцы сделали с Тибетом: они сказали: "Никогда не существовал Тибет, никогда не существовал тибетский язык, никогда не существовала тибетская культура". Я имею в виду, что нужно уничтожить историю, чтобы создать легитимность", – пояснил актер.

Как Гир помогал Украине

Ранее актер уже призывал поддерживать Украину во время саммита первых леди и джентльменов, назвав противостояние с Россией "войной со злом". Тогда он подчеркнул, что мир не имеет права уставать от войны, ведь поражение вдохновит других диктаторов.

Гир тогда раскритиковал Путина за уничтожение музеев и театров в Украине и рассказал, что продал свой автомобиль Jaguar, а вырученные средства передал организациям, помогающим украинским беженцам.

Он также выступил ведущим благотворительного вечера в поддержку Украины в Carnegie Hall, а в финале вместе с оперной певицей Изабель Леонард исполнил песню Somewhere.

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