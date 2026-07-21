Как экономить на счетах за электроэнергию с помощью стиральной машины: простой лайфхак

Сэкономьте деньги и энергию, запуская стиральную машину в определенные часы.

Запуск стиральной машины может показаться рутинной домашней работой, но на самом деле требует внимания к деталям. Время, которое вы выбираете для стирки, может повлиять на счета за коммунальные услуги, срок службы стиральной машины и свежесть одежды.

Издание Better Homes and Gardens выяснило у эксперта по энергоэффективности Кристины Чавардини, как экономно стирать в стиральной машине.

Как часто можно запускать стиральную машину

Большинство людей запускают стиральную машину, когда им удобно, но эксперты по энергоэффективности рекомендуют избегать стирки с неполной загрузкой. Подобно работе посудомоечной машины, одна большая загрузка потребляет меньше энергии и воды, чем несколько небольших – даже если у стиральной машины есть отдельный режим для этого. С другой стороны, переполнение барабана может перегрузить двигатель и снизить эффективность стирки. Поэтому главное – соблюдать баланс.

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Хотя стирка одежды ночью приходится на часы с меньшей загрузкой сети, но мокрая одежда до утра может создать новую проблему. На влажной одежде может появиться плесень или затхлый запах, из-за чего придется запустить еще один цикл стирки.

Семьям с большим объёмом стирки может оказаться полезным составить еженедельный график запуска стиральной машины для разных типов белья – один день для постельного белья, другой для спортивной одежды, третий для цветного белья и четвёртый для белого – это хороший способ справляться с накоплением белья и при этом экономить электроэнергию.

В какое время суток дешевле всего включать стиральную машину

Если ваша цель – снизить счёт за электричество, то, по словам Чиавардини, время имеет решающее значение. Наиболее экономичное время для запуска стиральной машины – обычно раннее утро или поздний вечер, когда нагрузка на сеть не такая высокая.

Правильный выбор времени для стирки – лишь одна из составляющих более широкой стратегии по сокращению энергопотребления и экономии времени.

Ранее УНИАН писал, какую стиральную машинку покупать.

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