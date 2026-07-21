Названы 7 худших видеокарт в истории: в рейтинг попала даже GeForce RTX 5090

За последние десятилетия рынок видеокарт подарил пользователям множество культовых моделей, но были и устройства, ставшие символом громких провалов.

Портал HowToGeek составил "антирейтинг" потребительских видеокарт, в который вошли 7 моделей, признанных изданием худшими за всю историю. Самым неожиданным участником списка стала недавняя модель Nvidia RTX 5090

Авторы рейтинга отмечают, что провальной видеокарту делает не только низкая производительность в играх. Иногда причиной становятся завышенная цена, перегрев, высокий уровень шума, неудачные инженерные решения или маркетинговые ошибки.

7. Nvidia GeForce RTX 5090

Видео дня

Несмотря на рекордную производительность, GeForce RTX 5090 сложно рекомендовать большинству пользователей. Главная причина – стоимость. При рекомендованной розничной цене 1999 долларов реальные цены на видеокарту варьируются от $4000 до $5000.

Кроме того, случаи оплавления 16-контактных разъемов питания (12VHPWR и 12V-2x6) продолжают фиксироваться на профильных форумах. По мнению авторов рейтинга, столь высокая стоимость перечеркивает практически все достоинства флагмана.

6. GeForce GTX 480

В 2010 году Nvidia выпустила GTX 480 на архитектуре Fermi, чтобы составить конкуренцию Radeon HD 5870. Производительность оправдала ожидания, но за нее пришлось заплатить огромным энергопотреблением.

Под нагрузкой видеокарта могла нагреваться до 94℃, а система охлаждения работала настолько шумно, что GTX 480 вошла в историю как одна из самых горячих и громких моделей.

5. ATI Radeon HD 2900 XT

AMD возлагала большие надежды на Radeon HD 2900 XT, однако видеокарта так и не смогла навязать полноценную борьбу серии GeForce 8800 от Nvidia.

Несмотря на внушительные характеристики на бумаге, новинка уступала конкуренту по производительности во многих играх, сильно нагревалась и особенно теряла скорость при использовании сглаживания изображения.

4. AMD Radeon RX 6500 XT

RX 6500 XT появилась в условиях исторического дефицита видеокарт в 2021-2022 годах, и выглядела привлекательным бюджетным вариантом за 199 долларов. Однако на практике модель получила слишком много компромиссов.

Ускоритель оснащался всего 4 ГБ памяти, 64-битной шиной памяти, четырьмя линиями PCI Express и лишился аппаратного кодирования H.264 и H.265. Как результат, карта уступала не только современным решениям, но и некоторым более старым моделям вроде Radeon RX 570 и GeForce GTX 1650 Super.

3. GeForce GT 1030 DDR4

Видеокарта Nvidia GeForce GT 1030 с памятью стандарта DDR4 заслуженно считается одной из самых спорных (и худших) на рынке. Nvidia выпустила ее под тем же названием, что и более удачную версию GT 1030 с GDDR5, хотя разница в производительности оказалась колоссальной.

Из-за значительно меньшей пропускной способности памяти версия DDR4 выдавала менее половины производительности версии GDDR5, из-за чего многие покупатели чувствовали себя обманутыми.

2. S3 ViRGE

В середине 90-х S3 ViRGE рекламировали как революционный 3D-ускоритель для массового рынка. Но на практике в играх он часто работал медленнее , чем центральный процессор, за это геймеры прозвали его 3D-замедлителем.

S3 ViRGE нельзя было назвать абсолютно плохой видеокартой, но поскольку главным аргументом в ее пользу было 3D-ускорение, а с ним она справлялась крайне слабо, все остальные плюсы отошли на второй план.

1. GeForce FX 5800 Ultra

Первое место "антирейтинга" отдали GeForce FX 5800 Ultra – одной из самых известных неудач Team Green. Видеокарта запомнилась массивной системой охлаждения FX Flow, которая работала настолько громко, что сама NVIDIA в свое время сравнивала ее шум с мотоциклом Harley-Davidson.

При этом впечатляющей производительности ускоритель так и не показал. Несмотря на использование быстрой памяти GDDR2, он не смог уверенно превзойти ATI Radeon 9700 Pro, а в историю он вошел прежде всего из-за чрезмерного шума.

Свежий опрос Steam показал, на каком ПК играет большинство геймеров мира в настоящий момент. Мобильная RTX 4060 стала новой самой популярной видеокартой среди геймеров, а процессоры Intel впервые за долгое время сумели увеличить свою долю.

Напомним, в июне 2026 Nvidia представила семейство топовых ARM‑чипов, объединяющих процессор и видеокарту. Компания обещает производительность уровня RTX 5070 и автономность уровня MacBook.

Вас также могут заинтересовать новости: