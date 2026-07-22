10 минут – и готово: простой огуречный салат, который прекрасно дополнит любое блюдо

Чтобы насладиться наилучшим вкусом, стоит выбирать огурцы с тонкой кожицей.

Летом особенно популярными становятся простые рецепты, которые не требуют много времени на приготовление. Один из таких вариантов – салат из огурцов "Миллион долларов". Его готовят из доступных ингредиентов, а хрустящие огурцы в сочетании со сливочной заправкой хорошо дополняют различные основные блюда, пишет allrecipes.com.

Для приготовления салата огурцы нарезают тонкими ломтиками и смешивают в большой миске с чесночным порошком, сушеным укропом, солью и свежемолотым перцем.

Далее добавляют ингредиенты, которые делают этот салат особенным: измельченный зеленый лук, кусочки бекона и натертый острый сыр чеддер. Все ингредиенты заправляют готовым соусом "Ранч", после чего блюдо можно сразу подавать к столу.

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Для этого рецепта лучше всего подходят огурцы с тонкой кожицей. В противном случае стоит срезать толстую кожицу, а крупные семена – удалить.

Стоит отметить, что у этого салата есть много вариаций. Некоторые кулинары советуют предварительно посолить огурцы и оставить их, чтобы они отдали лишнюю влагу. Однако этот шаг не является обязательным.

По желанию в салат можно добавить больше кислинки. Для этого подойдет маринованный красный лук или немного белого винного или яблочного уксуса.

Также соус "Ренч" можно заменить нежирной сметаной, смешанной с сухой смесью для "Ренч", чтобы сделать блюдо более легким. Еще один вариант – использовать легкий готовый соус.

Чтобы разнообразить вкус, сушеный укроп можно заменить свежим измельчённым.

С чем подавать салат "Миллион долларов"

Благодаря сочетанию соуса "Ренч" с зеленью, копченым беконом, острым сыром чеддер, зеленым луком и свежим укропом салат получается одновременно сытным и освежающим дополнением к летним блюдам. Его нежная сливочная текстура хорошо сочетается с блюдами с гриля – от хот-догов и бургеров до стейков и курицы.

В то же время из-за насыщенного вкуса и сливочной основы салат не рекомендуется подавать вместе с другими блюдами с большим количеством молочных продуктов, например макаронами с сыром или лазаньей.

Подробнее о блюдах с огурцами

Ранее УНИАН писал о том, как приготовить простой огуречный салат из Германии. Отмечалось, что сочетание огурцов, пикантной йогуртовой заправки и свежего укропа делает это блюдо особенно вкусным в жару.

Также шеф-повар поделилась рецептом огуречного салата, который готовится всего 5 минут. Особым ингредиентом в нем были анчоусы.

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