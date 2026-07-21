Удары Украины по Крыму возвращают полуостров в 'каменный век', - The Guardian

Жители Крыма рассказали журналистам, что они разочарованы как в установленных Россией властях, так и в Кремле.

По мере того как украинские дроны и ракеты наносили удары по Крыму в течение всей весны и вплоть до лета, российские туристы начали отменять бронирования в гостевых домах. Затем начался дефицит бензина, из-за чего стало сложнее снабжать заведение продуктами питания и другими предметами первой необходимости. Сейчас электричество и водоснабжение в населенных пунктах полуострова отключаются на большую часть дня.

Жители Крыма рассказали The Guardian, что они разочарованы как в установленных Россией властях, так и в Кремле, который обещал защищать полуостров.

"В течение 12 лет нам говорили, что Крым на 100% защищен. А потом, буквально за месяц, нас отбросило обратно в каменный век – ни электричества, ни воды, ни топлива", - пожаловалась журналистам местная жительница по имени Марина.

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В издании отметили, что с начала этого года Украина развернула крупнейшую за всю историю длительную воздушную операцию против Крыма, нацеленную как на сам полуостров, так и на наземные и морские транспортные пути, связывающие его с Россией. Теперь жители сталкиваются с самыми серьезными нарушениями повседневной жизни со времени аннексии полуострова в 2014 году.

По данным издания, более 70% из примерно 2,5 миллиона жителей Крыма столкнулись с той или иной формой отключения электроэнергии, а многие из них уже несколько дней подряд остаются без электричества и водоснабжения.

"Мы выживаем, а не живём", - сказал журналистам один из жителей.

Уроженец Крыма по имени Алексей, который поддерживал аннексию полуострова Россией, в разговоре с журналистами пожаловался на то, что этим летом его ресторан в основном пустовал из-за отсутствия туристов, а дефицит товаров и перебои в транспортных маршрутах усложнили получение свежих продуктов.

"Власти постоянно настаивали, что Крым готов ко всему. Буквально ко всему. Оказалось, что власти не сумели подготовиться к худшему. Люди охотятся за топливом, как будто это "Голодные игры"", - рассказал он.

В издании добавили, что местные жители попросили журналистов не называть их фамилии из соображений безопасности. Журналисты отметили, что в Крыму действует один из самых всепроникающих и репрессивных силовых аппаратов России, из-за чего многие люди боятся высказываться открыто.

Однако комментарии под постами российских чиновников в социальных сетях завалены просьбами о помощи от людей из Крыма, которые говорят, что не могут связаться с родственниками, купить еду или справиться с затянувшимися отключениями электроэнергии. В одном из комментариев местный житель пожаловался на то, что Белогорск более 70 часов оставался без электричества.

Жители Крыма рассказали журналистам, что в местных чатах в Telegram люди обмениваются советами о том, куда только что завезли топливо, ставят будильники на ночные выпуски талонов, делятся картами с самыми короткими очередями и сообщают друг другу, в каких районах еще есть электричество или водоснабжение.

Крым очень важен для России

В издании напомнили, что Крым в 2022 году стал главной отправной точкой для вторжения на юг Украины, где российские войска продвигались гораздо быстрее, чем во время неудавшегося наступления на Киев. С момента полномасштабного вторжения его военная инфраструктура используется для нанесения авиаударов и обеспечения боевых действий.

Более того, аннексия Крыма привела к резкому росту рейтинга российского диктатора Владимира Путина. На протяжении многих лет ежегодные празднования "возвращения" Крыма служили тщательно срежиссированными демонстрациями российской "военной мощи" и "национального возрождения".

Военный аналитик и старший научный сотрудник Института исследований внешней политики Роб Ли заявил, что Украина, нанося удары по Крыму, надеется укрепить свои позиции в любых будущих мирных переговорах. По его словам, теперь у Украины больше рычагов влияния в будущих переговорах, чем раньше, потому что теперь она может наносить удары практически по любой цели в Крыму.

Украина сосредоточила свои удары на основных транспортных маршрутах, обеспечивающих снабжение Крыма, в частности на автомагистрали "Новороссия" – ключевом логистическом коридоре, связывающем полуостров с Ростовской областью России через оккупированные Мелитополь и Мариуполь.

По данным анализа подтвержденных видеозаписей ударов, проведенного французским OSINT-аналитиком Клеманом Моленом, только за первую неделю июля украинские войска нанесли удары по более чем 240 российским военным грузовикам. Также совсем недавно Украина активизировала свою кампанию против российского судоходства в Азовском море. За последнюю неделю украинские военные заявили, что нанесли удары по 90 судам, используемым Россией для снабжения оккупированного полуострова.

Жителей Крыма ежедневно будут "отрезать от мира" на 16 часов

Ранее в Центре противодействия дезинформации сообщили, что оккупационные власти еще больше усиливают контроль над Крымом – теперь под ударом мобильная связь и интернет. В некоторых населенных пунктах сеть будет функционировать лишь несколько часов в сутки.

По данным ЦПД, жители Джанкоя будут иметь доступ к мобильной связи и интернету лишь восемь часов в сутки – все остальное время, а это две трети суток, сеть будет полностью отключена для пользователей.

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