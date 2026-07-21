Смена Сырского: Зеленский назначил Драпатого главнокомандующим ВСУ

Против Сирского выступили участники митинга.

Президент Украины Владимир Зеленский назначил командующего Объединенными силами Вооруженных сил Украины генерал-майора Михаила Драпатого главнокомандующим ВСУ вместо Александра Сырского. Об этом он рассказал в своем вечернем обращении.

"Определил, что новым Главнокомандующим Вооруженными Силами Украины станет Михаил Драпатый. Вместе с Михаилом, Евгением Хмарой, Павлом Палисой определили, как должна быть обновлена ​​конфигурация Генерального штаба Вооруженных Сил Украины", - сказал Зеленский.

Президент поблагодарил Сырского за оборону Киева, Харьковскую наступательную и Курскую операции, а также за вклад в защиту Украины.

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По словам Зеленского, с Сырским и Андреем Гнатовым уже обсуждены дальнейшие форматы службы и передача дел.

"Определил с Михаилом Драпатым, какие задачи должны быть реализованы в ближайшее время и в среднесрочной перспективе. Операции Сил обороны Украины продолжаются и должны продолжаться стабильно. План дальнобойных санкций Украины, наша программа медстрайков будут выполняться абсолютно четко. Максимально слаженно, институционально передать все дела в армии, продолжить запланированные шаги в боевых операциях", - добавил он.

Изменения в Минобороны и что известно о Драпатом

Как сообщал УНИАН, 16 июля Верховная Рада Украины утвердила новый состав Кабинета министров. В частности, Михаил Федоров был освобожден от должности министра обороны.

Его отставка сопровождалась акциями протеста в Киеве и других городах с призывами в поддержку Федорова на этом посту. Также участники митингов выражали свое недовольство Сырским.

В информационном поле активно обсуждалась версия конфликта между Сырским и Федоровым как возможная причина увольнения последнего. В то же время Зеленский анонсировал "решение по поводу армии" после переговоров с ними обоими.

Также издание Financial Times отмечало, что Зеленский предложил Федорову другую должность с широкими полномочиями, но Федоров хочет вернуться только в Министерство обороны.

Кроме того, Сирский отметил, что для него стало неожиданностью узнать о своем конфликте с Федоровым. Он также раскритиковал Федорова из-за новых контрактов, мобилизации и перераспределения зарплат.

Как известно, Драпатый - один из самых молодых украинских генералов, прошедших всю войну с Россией с первых дней 2014 года. Он воевал на Донбассе, командовал подразделениями в самых горячих точках, а впоследствии сыграл ключевую роль во время широкомасштабного вторжения 2022 года.

В начале российской агрессии в 2014 году Драпатый командовал батальоном 72-й отдельной механизированной бригады, который защищал Мариуполь и позиции под Амвросиевкой. Его подразделение участвовало в боях за освобождение части Донецкой области и удерживало рубежи под постоянными обстрелами.

Во время полномасштабного вторжения Драпатый руководил сложными операциями на юге и востоке. После этого он был назначен заместителем Главнокомандующего ВСУ, а в 2024 году - командующим Сухопутными войсками.

Впоследствии в Силах обороны Украины была создана новая группировка - Объединенные силы, которую возглавил Драпатый.

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