Обломки самолета нашли спустя 74 года после его крушения

Поисковая группа использовала гидролокатор высокого разрешения для обнаружения обломков на дне океана на глубине около 600 метров.

Спустя семьдесят четыре года после крушения самолета Pan Am у берегов Пуэрто-Рико, в результате которого погибли 52 человека, поисковая группа обнаружила обломки на дне океана. Об этом пишет CNN.

Фонд воздушного и морского наследия в партнерстве с другими организациями, включая программу "Экспедиция неизвестного" на канале Discovery, в прошлом месяце обнаружил обломки самолета Pan Am "Clipper Endeavor" на дне Атлантического океана у северного побережья Пуэрто-Рико, говорится в пресс-релизе Discovery.

Отмечается, что это открытие, в котором участвовал автономный подводный дрон, положило конец многолетней загадке точного места крушения самолета Douglas DC-4 после взлета из Пуэрто-Рико 11 апреля 1952 года с 64 пассажирами и пятью членами экипажа на борту.

Видео дня

Хотя все пассажиры пережили первоначальный удар, спасти удалось только 17 человек, а остальные погибли вместе с быстро тонущим самолетом - результат, который следователи частично объяснили отсутствием инструктажей по технике безопасности и который послужил толчком к изменениям в авиационной отрасли.

"Мы все потрясены и обрадованы этим открытием, но в то же время смиренно помним, что произошло в этом месте так давно", - сказал Расс Мэтьюз, президент и соучредитель Фонда наследия авиации и моря.

Поисковая группа, в которой также участвовала компания Deep Sea Vision, использовала гидролокатор высокого разрешения для обнаружения обломков на дне океана на глубине около 600 метров.

По счастливой случайности, исследовательское судно с одной из самых передовых в мире гидролокационных систем прошло прямо через суженную зону поиска группы и согласилось остановиться на 48 часов, чтобы помочь в поисках. Джош Гейтс, ведущий программы "Экспедиция неизвестного" на канале Discovery, сказал:

"Он пролежал на дне около 30 часов, сканируя морское дно в целевом районе, затем поднялся на поверхность, и вот он".

Самолет был разбит на две части. Последующее фотоисследование окончательно идентифицировало самолет, на снимках отчетливо видны культовый логотип Pan American с крыльями и название самолета, говорится в пресс-релизе Discovery.

Фонд "Наследие авиации и моря" в настоящее время работает с правительством Пуэрто-Рико над расширением мер защиты места крушения и выступает за создание мемориала в память о погибших в катастрофе, говорится в пресс-релизе.

Также были установлены контакты с семьями, непосредственно пострадавшими от трагедии, и с двумя единственными известными выжившими в катастрофе.

Авария привела к изменениям в авиации

По данным Исторического фонда Pan Am, самолет, направлявшийся в Нью-Йорк, вскоре после взлета потерял оба правых двигателя, что вынудило пилота совершить жесткую посадку на воду несколько минут спустя.

По данным фонда Pan Am, на борту самолета были спасательные плоты и индивидуальные спасательные жилеты для всех пассажиров. Однако возникла путаница, отчасти из-за отсутствия инструктажа по технике безопасности, языкового барьера и отсутствия скоординированной процедуры эвакуации. Самолет затонул менее чем за три минуты.

Важно, что хотя Береговая охрана и ВВС США оперативно отреагировали и спасли 12 пассажиров и пять членов экипажа, остальные 52 человека на борту погибли.

Двое известных выживших, до сих пор оставшихся в живых, - это 102-летняя женщина, которая в молодости работала медсестрой и сыграла важную роль в открытии двери самолета для выхода пассажиров, и младенец, найденный плавающим на поверхности воды, которого реанимировали спасатели, как сообщил Гейтс. Оба были очень взволнованы и обрадованы, когда им сообщили, что обломки самолета наконец найдены.

В отчете о катастрофе 1952 года Совет по гражданской авиации, предшественник нынешнего Федерального управления гражданской авиации, предложил поправки к правилам гражданской авиации, "чтобы обеспечить большую безопасность пассажиров самолетов, летающих над водными путями".

Предложенные изменения включали предполетные инструктажи для пассажиров о том, где найти и как использовать спасательные жилеты, спасательные плоты и аварийные выходы.

Новости археологии

Недавно после почти 30 лет исследований ученые наконец идентифицировали затонувшее судно, найденное у южного побережья Англии, на котором обнаружили сотни золотых монет. Речь шла о голландском торговом судне "Дом ван Келен", которое затонуло в 1633 году после штормов во время рейса из Марокко в Нидерланды.

Вас также могут заинтересовать новости: