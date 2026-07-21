Яков Финкельштейн может оставаться связанным с экосистемой Slots City: журналисты обратили внимание на детали

После интервью бизнесмена Якова Финкельштейна, в котором он сообщил о завершении работы в сфере игорного бизнеса и передаче технологической платформы Slots City новому поколению ИТ-предпринимателей, в медиапространстве возникли дополнительные вопросы по поводу этого заявления.

В частности, авторы профильного Telegram-канала "ШО, АЗАРТНЫЙ?" проанализировали сопроводительные материалы к интервью и обратили внимание на юридические примечания, в которых упоминается ООО "ОЛЛ СИТИ ГЕЙМС" – компания, входящая в экосистему Slots City.

По мнению авторов канала, такое упоминание может свидетельствовать о том, что связь бизнесмена с экосистемой компании не обязательно полностью прекратилась. В то же время никаких категоричных выводов публикация не делает, отмечая лишь наличие обстоятельств, которые могут потребовать дополнительных разъяснений.

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Поэтому вопрос о том, сохраняет ли Яков Финкельштейн определенное влияние на экосистему Slots City после заявленного ухода из игорного бизнеса, остается предметом публичной дискуссии.