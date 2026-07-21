Китайский истребитель J-16 показали в 'режиме зверя': что означает необычное вооружение

По мнению аналитиков, Пекин, возможно, готовит свои самолеты к завоеванию превосходства в воздухе на больших расстояниях.

Появление китайского многоцелевого истребителя J-16 в конфигурации с максимальной боевой нагрузкой, известной как "beast mode", может свидетельствовать об изменении тактики Военно-воздушных сил Народно-освободительной армии Китая. По мнению военных аналитиков, Пекин может готовить свои самолеты к длительному патрулированию и завоеванию превосходства в воздухе на больших расстояниях. Об этом пишет South China Morning Post.

Как говорится в статье, в анализе, опубликованном в журнале Ordnance Science and Technology, отмечается, что появление фотографии J-16 с большим количеством дальнобойных ракет свидетельствует о развитии новых наступательных тактических возможностей китайских ВВС.

"Во время этого вылета J-16 использовал 10 внешних узлов подвески вооружения, почти достигнув режима максимальной боевой нагрузки ("beast mode"), что резко контрастирует с более сдержанными конфигурациями вооружения, демонстрировавшимися ранее", – говорится в статье.

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Термин "beast mode" означает конфигурацию истребителя с максимальной боевой нагрузкой, когда самолёт несёт максимально возможное количество вооружения, чтобы повысить свою огневую мощь и способность длительное время вести боевые действия.

Китайские государственные СМИ уже использовали этот термин для описания других истребителей, действовавших с полным комплектом вооружения.

J-16 оснастили восемью ракетами

По данным малайзийской цифровой платформы Defence Security Asia, фотография сначала была обнародована одним из китайских органов авиационного надзора, после чего она быстро распространилась в международных сетях аналитиков открытых источников (OSINT).

В статье Ordnance отмечается, что на фото J-16 оснащён восемью ракетами средней дальности PL-15 класса "воздух -воздух", предназначенными для поражения целей за пределами прямой видимости, а также двумя ракетами ближнего боя PL-10.

Также отмечается, что ранее публично демонстрируемые конфигурации вооружения J-16 были значительно скромнее. Обычно они включали две ракеты средней дальности и две ракеты ближнего боя, а в отдельных случаях – четыре ракеты средней дальности и две ракеты ближнего боя.

Что известно о J-16

J-16 – многоцелевой истребитель поколения 4,5, созданный на основе российских самолетов семейства Су-27/Су-30, но существенно усовершенствованный китайскими конструкторами. Он поступил на вооружение Народно-освободительной армии Китая в 2015 году, имеет 12 точек подвески и может нести до 12 тонн вооружения.

"J-16 на этом фото не имел ни ракет для ударов по наземным целям или кораблям, ни подвесных топливных баков. Его конфигурация была полностью предназначена для ведения воздушного боя", – отмечается в статье.

Конфигурация с максимальной боевой нагрузкой напоминает практику применения американских и российских истребителей, которые уже давно регулярно используют режим "beast mode", пишет издание.

"Некоторые конфигурации вооружения американских истребителей приспособлены для выполнения задач по завоеванию наступательного преимущества в воздухе", – отмечается в статье.

В ней объясняется, что стандартная тактика боевого воздушного патрулирования ВВС США предусматривает длительное пребывание истребительных групп в определенном районе выполнения миссии, активное патрулирование воздушного пространства и подавление потенциальных угроз.

Для этого необходимы самолеты, способные многократно перехватывать цели и неоднократно вступать в воздушный бой, что требует большого запаса ракет для поддержания длительных боевых операций.

Что означает появление режима "beast mode" на китайских истребителях

Авторы статьи считают, что появление режима "beast mode" на китайских истребителях свидетельствует о том, что ВВС Народно-освободительной армии Китая начали применять именно такую тактику боевого воздушного патрулирования.

"Благодаря большой дальности полета J-16 и значительному запасу вооружения группы истребителей могут длительное время находиться над отдаленными морскими районами, поддерживая превосходство в воздухе", – отмечается в статье.

"Сам самолёт и раньше имел возможность нести значительное количество вооружения, но новые фотографии демонстрируют, что Китай проводит учения с использованием ещё большего боекомплекта в соответствии со специфическими требованиями отдельных миссий, совершенствуя свои тактические возможности", – заявил военный аналитик и бывший офицер ВВС НВАК Фу Цяньшао.

В то же время, отметил он, максимальная боевая нагрузка существенно влияет на характеристики самолета, значительно увеличивая аэродинамическое сопротивление. Обычно такая конфигурация используется для завоевания превосходства в воздухе и перехвата большого количества целей в пределах одного района.

По оценке Asian Defence Journal, такая конфигурация "определяет специфический способ боевого применения, почти полностью оптимизированный для максимальной плотности ракетного залпа и поражения воздушных целей на большой дальности".

Другие новости об истребителях

Как сообщал ранее УНИАН, беспилотный истребитель США YFQ-44A впервые произвел запуск ракеты "воздух-воздух" AMRAAM по виртуальной цели, находившейся за пределами его прямой видимости. Испытания стали важным этапом в развитии программы Collaborative Combat Aircraft. YFQ-44A является одним из двух беспилотников, производство которых в июне было одобрено для формирования смешанного флота беспилотных истребителей США.

Также мы писали, сколько на самом деле самых современных истребителей J-20 имеет Китай. По оценкам военных аналитиков, по состоянию на середину 2026 года Военно-воздушные силы Народно-освободительной армии уже получили около 500 таких самолетов, что делает J-20 одним из самых массовых современных истребителей в мире.

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