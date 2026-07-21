В сети показали, как будет выглядеть iPhone 18 Pro в уникальном вишневом цвете

До осенней презентации Apple остается еще несколько месяцев, но про новый iPhone известно уже почти все.

Инсайдер Джон Проссер опубликовал видео с детализированными рендерами iPhone 18 Pro, главным акцентом которого стала самая обсуждаемая "фишка" будущих смартфонов Apple – камера с переменной диафрагмой. А еще можно оценить новый цвет – темно-вишневый.

В отличие от программной обработки, полноценная аппаратная переменная диафрагма позволит не только точнее контролировать количество света, попадающего на сенсор, но и управлять глубиной резкости, а также адаптировать съемку под различные сценарии.

Переменная диафрагма в смартфонах уже доказала свою эффективность у производителей Android, таких как Xiaomi или Honor, но для iPhone это будет фактически дебют технологии.

Видео дня

Рендеры подтверждают ранние слухи: "космический оранжевый", ставший визитной карточкой iPhone 17 Pro, уйдет на покой – его место займет новая красная расцветка, которую в сети называют Dark Cherry (темно-вишневая).

Если рендеры верны, также вернется полностью черный и светло-голубой цвет на манер Sierra Blue из серии iPhone 13 Pro. При этом общий дизайн "прошек" останется знакомым с блоком камер в виде квадратного "плато".

Помимо новой камеры, линейке iPhone 18 Pro приписывают 12 нововведений. Среди них – новый процессор A20 Pro, изготовленный по 2-нм техпроцессу, более компактный Dynamic Island, улучшенные LTPO+ экраны и рекордный аккумулятор для модели Pro Max.

Bloomberg пишет, что презентация новых iPhone пройдет 9 сентября. Apple планирует изменить свою 15-летнюю традицию и разделить релиз линейки iPhone 18 на две части. Премиальные флагманские модели (Pro, Pro Max и складной iPhone) выйдут осенью 2026 года, а базовый iPhone 18 задержатся до весны 2027 года.

До этого Проссер поделился такими же рендерами iPhone Air 2, который тоже должен выйти весной 2027. Тонкий айфон будет работать быстрее и дольше оригинального смартфона, а также получит улучшенную камеру.

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