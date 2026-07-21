Если сжать историю Земли до одного года, человек появляется только вечером 31 декабря

Такая аналогия помогает лучше осознать, насколько коротко существование человечества по сравнению с возрастом планеты.

Если бы всю 4,5-миллиардную историю Земли сжать до одного календарного года, современные люди появились бы только вечером 31 декабря, а вся письменная история человечества длилась бы считанные десятки секунд до наступления Нового года. Такая аналогия помогает лучше осознать, насколько коротко существование человечества по сравнению с возрастом планеты. Об этом говорится в материале Space Daily.

Как отмечают авторы, в таком сжатом календаре почти всё, что можно назвать человеческой историей, происходит очень поздно. Если исходить из того, что, по мнению NASA, наша планета сформировалась примерно 4,5 миллиарда лет назад, и если сжать этот промежуток до одного года, то каждый день будет длиться примерно 12,3 миллиона лет, каждый час – около 514 тысяч лет, каждая минута – примерно 8600 лет, а каждая секунда – около 143 лет.

Далее эта аналогия работает так: люди появляются лишь в конце последнего вечера года, земледелие – примерно в последнюю минуту, а вся письменная история умещается в последнюю короткую вспышку перед полуночью. Точное время может немного меняться в зависимости от того, какие даты брать за основу, но общая картина остаётся неизменной.

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Проблема "23:36"

Фраза о том, что "люди появляются в 23:36", основана на предположении, что современным людям примерно 200 тысяч лет. В календаре Земли, охватывающем 4,5 миллиарда лет, эти 200 тысяч лет соответствуют примерно 23 минутам до полуночи, то есть почти точно 23:36 31 декабря.

Однако современные научно-популярные источники часто используют другую дату происхождения нашего вида. По данным Smithsonian Human Origins Program, Homo sapiens существует примерно 300 тысяч лет и возник в Африке в период резких климатических изменений. Если использовать именно эту дату, то наш вид появляется примерно за 35 минут до полуночи – ближе к 23:25.

Эта разница не является мелочью, но и не разрушает саму аналогию. Независимо от того, показывают ли часы 23:25 или 23:36, Homo sapiens появляется только после того, как почти весь календарный год уже прошел, отмечают в издании. Хадей, архей, протерозой и почти весь фанерозой уже завершились. Динозавры давно исчезли. Ледниковые периоды – это уже финальные сцены. Планета уже много "месяцев" существовала с океанами, жизнью, кислородом, континентами, массовыми вымираниями и долгими эволюционными экспериментами, свидетелями которых мы никогда не были.

"Главный вывод заключается в том, что история человечества не является древней по меркам планеты. Она очень недавняя. И это не художественный образ, а математический факт: наш вид появился лишь в течение последнего часа "земного года"", – отмечается в статье.

Земледелие возникло в последнюю минуту

Земледелие возникло еще позже. Образовательный ресурс National Geographic, посвященный развитию сельского хозяйства, датирует переход к земледелию примерно 12 тысячами лет назад, когда люди начали отказываться от кочевого образа жизни охотников-собирателей в пользу оседлого хозяйства и постоянных поселений. В сжатом календаре Земли эти 12 тысяч лет составляют всего 84 секунды.

То есть земледелие появляется не просто 31 декабря, а примерно в 23:58:36, пишут авторы. Города, запасы зерна, домашние животные, право собственности, социальная иерархия, избыток продуктов, организованный труд и всё дальнейшее технологическое развитие начинаются лишь в течение последних полутора минут года.

В то же время отмечается, что земледелие кажется нам очень древним, ведь оно лежит в основе почти всех общественных институтов, которые мы унаследовали. Оно старше государств, империй, письменности и первых известных правителей. Но в календаре Земли земледелие – это вовсе не древний фундамент цивилизации. Это событие, которое происходит тогда, когда стрелки часов уже почти показывают полночь.

Письменная история ещё короче, чем кажется

С появлением письменности расчёты становятся интереснее, но и сложнее. Фраза о том, что "вся письменная история занимает последние 15 секунд", является яркой, но несколько упрощённой версией этой аналогии, пишет издание. Если строго придерживаться масштаба Земли, 15 секунд соответствуют чуть более чем двум тысячам лет. Это охватывает значительную часть того, что изучают в школьных курсах истории, но не самые древние системы письма.

Если же отсчитывать от первых систем письменности, временной промежуток становится немного длиннее. По данным World History Encyclopedia, клинопись была создана шумерами Месопотамии примерно в 3600–3500 годах до н. э., а дальнейшее развитие получила в Уруке около 3200 года до н. э. Если взять примерно 5–5,5 тысячи лет письменной истории, то в земном календаре это составит около 35–39 секунд.

"Это уточнение важно, ведь календарная аналогия не должна создавать иллюзию чрезмерной точности. Если речь идет обо всей истории Земли, то древнейшие письменные памятники занимают скорее последние полминуты года, а не ровно последние 15 секунд. Но главный вывод остается неизменным. Письменная история – то есть та часть прошлого, которую мы обычно и называем историей, – все равно занимает лишь крошечный кусочек последней минуты", – отмечается в статье.

Всё же то, что было до этого, восстанавливали на основе найденных костей, орудий труда, осадочных пород, изотопов, руин, наскальных рисунков, ДНК и т. д.

Молодой вид на очень старой планете

Как пояснили авторы, значение такой календарной аналогии заключается в том, что она превращает возраст планеты в понятную последовательность событий. Почти в течение всего года нет ни полей, ни городов, ни кораблей, ни телескопов, ни алфавитов, ни государственных границ, ни часов, ни письменных языков, ни человеческих имен.

Затем, в последний час года, появляется Homo sapiens. За последние полторы минуты земледелие коренным образом меняет взаимоотношения людей с пищей и местом обитания. За последние полминуты письменность начинает сохранять человеческую память сначала на глине, затем на камне, бумаге, чернилах, а в конце концов – в цифровом коде. А в последние секунды современная цивилизация начинает развиваться настолько стремительно, что сама аналогия почти перестает работать.

"Этот календарь недостаточно точен, чтобы окончательно разрешить споры о происхождении человека, определении истории или начале цивилизации. Но он и не преследует такой цели. Это лишь модель, которая помогает изменить точку зрения. И в этой модели вывод очевиден: все, что мы называем человеческим миром, существует на планете, которая почти завершила свой календарный год еще до того, как мы на ней появились", – заключает издание.

Ранее УНИАН писал, что история Земли, которую раньше считали хаотической последовательностью вымираний, эволюционных скачков и климатических потрясений, соответствует четко структурированной схеме. А эпохи, периоды и эры планеты формируются в ритме, охватывающем сотни миллионов лет. К таким выводам пришли ученые Вильнюсского университета.

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