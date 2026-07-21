Вышел трейлер хоррора 'Другая мама' с Джессикой Честейн – от Blumhouse и Джеймса Вана

Выход фильма в мировой прокат намечен на 9 октября 2026 года.

Кинокомпания Universal Pictures представила трейлер сверхъестественного фильма ужасов "Другая мама" (Other Mommy).

Лента основана на романе "Инциденты вокруг дома" 2024 года американского писателя, режиссера и музыканта Джоша Малермана (также автора "Птичьего ящика").

В центре сюжета – девочка Белль, которую начинает преследовать паранормальная сущность, известная как "Другая мама", которая копирует тело ее настоящей матери Урсулы.

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Главную роль в фильме сыграла Джессика Честейн ("Интерстеллар", "Багровый пик", "Оно 2", "Марсианин", "Глаза Тэмми Фэй"), которая воплотила сразу два образа матери – настоящей и потусторонней.

Также в картине задействованы Джей Дюпласс ("Продавцы боли", "Я играю Рокки", сериал "Индустрия"), Дичен Лакмен ("Мир юрского периода 3: Доминион", сериалы "Видоизмененный углерод", "Разрыв"), Карен Аллен (франшиза "Индиана Джонс") и другие.

Режиссером картины выступил Роб Севедж ("Астрал: Онлайн", "Регистратор", "Бугимен").

Фильм сняли известные хоррор-студии Atomic Monster и Blumhouse Productions (франшизы "Заклятие", "M3GAN"), а продюсером выступил Джеймс Ван (франшизы "Пила", "Астрал", "Заклятие", "Аквамен").

Выход фильма в мировой прокат запланирован на 9 октября 2026 года.

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