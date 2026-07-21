В США набирают популярность общины, в которые пускают жить только белых, - Axios

За этим стоит сепаратистская группа "Return to the Land" (RTTL), которая планирует основать подобные поселения в нескольких регионах США.

Группа белых сепаратистов в США планирует создать сеть поселений на территории сельских районов Америки, предназначенных исключительно для белых людей. Более того, они хотят работать как частные клубы, чтобы противостоять судебным искам, пишет Axios.

Отмечается, что за этим стоит сепаратистская группа "Return to the Land" (RTTL). Она планирует основать подобные поселения в Озарке, Аппалачах и на юге США.

RTTL уже обнародовала свои планы и начала принимала заявки от желающих стать жителями этих поселений. В издании напомнили, что в конце 2023 года группа уже основала общину площадью почти 65 гектаров, предназначенную исключительно для белых, недалеко от Равендена, штат Арканзас.

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В издании отметили, что в общине возле Равендена сейчас проживают около 40 человек. Среди них есть и дети, которые получают домашнее образование.

Согласно судебным документам, используя корпоративную структуру, сгенерированную искусственным интеллектом, основатели RTTL организовали общину как "частное членское объединение", связанное с коммерческой компанией с ограниченной ответственностью. Они публично похвастались, что эта двойная структура создает лазейку, позволяющую им обходить требования Закона о справедливом жилье и явно отбирать соседей по расовой и религиозной принадлежности.

На сайте RTTL говорится о том, что группа "помогает группам наших членов формировать сообщества европейского наследия". В организации также заявляют, что они стремятся создать "децентрализованное движение" и много "независимых и полноценно функционирующих параллельных обществ".

Вступительный взнос в эту группу составляет 25 долларов. После этого члены проходят проверку биографических данных и предоставляют информацию о своем этническом происхождении.

Согласно судебным документам, по состоянию на май 2026 года RTTL собрала более 200 000 долларов, в том числе 105 158 долларов на создание дополнительных отделений и 94 401 доллар на исследование правовых рамок.

Кроме того, основатель RTTL Эрик Орволл в интервью СМИ упоминал Адольфа Гитлера, говоря о том, что у сообщества есть "довольно хороший радар" для исключения евреев, и называл себя "белым идентитаристом".

"Вы получите Гитлера 2.0, когда заслужите его. Он не просто так появится перед людьми, которые сами не прилагают усилий. Мы должны приложить эти усилия", - сказал Орволл в одном из своих видео в соцсети X.

Конкурент Википедии от Илона Маска оказался расистским - что известно

Ранее The Verge писало, что онлайн-энциклопедия Grokipedia, которую миллиардер Илон Маск рекламировал как "менее предвзятую и честную версию" "Википедии", однако выяснилось, что сайт открыто использует расистскую и трансофобную лексику.

Журналисты выяснили, что даже в разделе "Расы и интеллект" платформа ссылается на псевдонаучные журналы вроде Mankind Quarterly и утверждает, что некоторые расы якобы умнее других.

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