Океаны и реки задыхаются: ученые предупредили о новой невидимой угрозе для Земли

Исчезновение кислорода в Мировом океане угрожает климату и жизни на планете.

Международная группа исследователей под руководством специалистов из Института океанографии Скриппса при Калифорнийском университете в Сан-Диего заявила, что океаны, озера, реки и прибрежные воды по всему миру стремительно теряют кислород. По мнению ученых, этот процесс становится одной из самых серьезных экологических угроз, пишет Science Daily.

Исследователи отмечают, что снижение содержания кислорода тесно связано с глобальным потеплением, загрязнением окружающей среды, потерей биоразнообразия и закислением океана. В некоторых случаях последствия могут сохраняться столетиями и оказаться необратимыми в течение жизни нескольких поколений людей.

Главными причинами дефицита кислорода ученые называют изменение климата, из-за которого вода нагревается, избыток питательных веществ, попадающих в водоемы с сельскохозяйственными и бытовыми стоками, а также нарушение естественной циркуляции глубоких вод.

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Как сообщается, падение уровня кислорода нарушает важные биологические и химические процессы, участвующие в регулировании климата Земли. Кроме того, оно представляет угрозу для всей водной экосистемы – от микроскопических организмов до рыб, акул и морских млекопитающих. Хотя киты, дельфины и тюлени дышат атмосферным воздухом, исчезновение кислорода в воде сокращает их кормовую базу и разрушает привычные места обитания.

Авторы исследования считают, что деоксигенацию водоемов необходимо официально включить в перечень ключевых экологических угроз планеты наряду с изменением климата, загрязнением и утратой биоразнообразия. По их мнению, рассматривать этот процесс отдельно уже нельзя, поскольку он тесно связан с другими глобальными изменениями.

Напомним, ранее УНИАН рассказывал, что климатическая аномалия в Тихом океане резко изменит погоду уже этой осенью.

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