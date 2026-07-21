Илон Маск в 17 лет сам приехал в Канаду: кем он работал до поступления в университет

Миллиардер признал, что уехал "отчасти" именно из-за нежелания служить в армии.

В июне 1989 года семнадцатилетний Илон Маск самостоятельно уехал из Южно-Африканской Республики в Канаду, получив канадский паспорт благодаря матери, которая родилась в этой стране, пишет Space Daily.

Как известно из его биографии, пока оформлялись документы, Маск успел провести около пяти месяцев в Преторийском университете в Африке. Отец бизнесмена, Эррол Маск, до сих пор опровергает версию о том, что сын бежал от обязательной военной службы – по его мнению, эта причина "привязалась" к отъезду уже позже, а на самом деле речь шла об опасениях относительно будущего страны и давнем желании Илона добраться до США.

Сам Маск в интервью 2013 года дал несколько иной ответ. Он признал, что уехал в семнадцать лет "частично" именно из-за нежелания идти в армию – по его словам, он не хотел тратить два года на "подавление чернокожего населения".

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Путь в Канаду также оказался не таким прямым, как его обычно описывают. Сначала Маск несколько дней провёл в Монреале, а затем на автобусе отправился на запад – через Свифт-Каррент – и только после этого добрался до родственников недалеко от Волдека. Там он около шести недель занимался физическим трудом: ухаживал за огородом и выгребал зерно из бункеров.

Далее была ещё более тяжёлая работа – на лесопилке в Британской Колумбии, где платили 18 долларов в час. По словам Маска, он сам выбрал это место, расспросив в службе занятости, какая вакансия оплачивается лучше всего. Из примерно 30 работников, вышедших на эту смену, к третьему дню осталось лишь пятеро, а всю неделю выдержали только трое.

Условия труда Маск описывал как экстремальные. По его словам, приходилось "надевать защитный костюм и протискиваться через узкий туннель, в который едва влезешь", чтобы вычищать горячий песок и остатки внутри котла.

"Оттуда некуда бежать", – вспоминал он, добавляя, что пребывание там дольше 30 минут грозило смертью от перегрева.

Только после этого началось обучение. В 1990 году Маск поступил в Квинсский университет в Кингстоне, хотя некоторые источники ошибочно связывают его приезд в Канаду и начало студенческой жизни с одним и тем же годом. Примерно через два года он перевелся в Университет Пенсильвании, где получил степени бакалавра физики и бакалавра экономики. Дипломы университет выдал в 1997 году.

Ранее УНИАН сообщал, что краткое заявление Илона Маска о согласии с учением Иисуса Христа вызвало бурную реакцию пользователей соцсети X. Одни увидели в этих словах признак растущей открытости миллиардера к вере, другие – заподозрили скрытые мотивы, в частности подготовку к "громкому объявлению". Предприниматель и раньше высказывался о религии: в частности, в беседе с Джорданом Питерсоном в 2024 году он говорил об уважении к христианским моральным принципам.

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