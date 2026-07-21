Украина должна увеличить число мобилизованных на 20–30%, - эксперт

Враг может начать наступление на восточном, южном и северном направлениях.

Украина должна на 20-30% увеличить количество мобилизованных для противодействия возможным планам российских оккупантов. Об этом в эфире "Киев 24" сказал Алексей Гетьман, майор в отставке и военный обозреватель, отвечая на вопрос о заявлении президента о необходимости укрепить Украину до августа.

Он отметил, что нужно думать о количественном усилении наших войск.

"Нам может не хватить людей, а именно новых бригад или новых корпусов, которые должны были бы перекрыть те участки фронта, на которых враг может начать оказывать давление", – отметил эксперт.

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Гетьман добавил, что речь идет о восточном и южном направлениях, а также не исключено и северное.

"Возможно, из Беларуси, возможно, из Брянской области. Там пять сценариев", – сказал он.

По его словам, россияне готовят пять новых дивизий и семь бригад.

"У них сейчас 722 тысячи человек на линии фронта. Несмотря на то, что они несут большие потери, их число увеличилось примерно на 10 тысяч, например, по сравнению с мартом", – подчеркнул обозреватель.

Говоря об информации о подготовке Россией мобилизации ещё 500 тыс. человек к осени, он выразил в этом сомнение и отметил, что в данном вопросе важны временные рамки.

"Полмиллиона может быть за месяц, полмиллиона может быть за год. За год у них и так получается примерно 400–450 тысяч", – сказал Гетьман и добавил, что это может быть устрашающая угроза со стороны россиян.

Впрочем, напомнил он, поскольку всё же речь может идти о привлечении к войне против Украины ещё пяти дивизий и семи бригад, а также о переброске войск с Запорожского направления на северное, то нам нужно создать ещё 7–10 новых бригад, чтобы "закрыть как минимум 160 километров в Брянской области".

Таким образом, говорит майор в отставке, Украине необходимо на 20–30 % увеличить количество мобилизованных. Это должно позволить сформировать необходимые бригады и перекрыть нужные участки, а также провести ротацию и усилить бригады, которые сейчас ведут боевые действия.

Масштабная мобилизация в России

Как сообщал УНИАН, ранее Андрей Коваленко, руководитель Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины, заявил, что Россия готовит мобилизацию от 500 тыс. человек на осень.

По его словам, часть этих людей планируют бросить в бой в первые две недели для "заделывания дыр на Востоке", а остальных будут готовить в течение месяца для потенциального открытия нового направления фронта.

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