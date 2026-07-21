Делегации Германии и России провели тайные переговоры по Украине в Азербайджане, - Алиев

Алиев отметил, что территория Азербайджана была использована для проведения этой встречи без ведома правительства.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что в июле в Баку состоялась встреча бывших высокопоставленных чиновников Германии и России. По его словам, чиновники обсуждали пути прекращения войны России против Украины, пишет Bloomberg.

"Наша территория была использована для проведения такой встречи без нашего ведома. Я не могу комментировать детали, поскольку мы не присутствовали на этой встрече. Однако данные о рейсах позволяют мне утверждать, что тайная встреча в Баку действительно состоялась", - сказал Алиев журналистам во время совместной пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцем в Берлине.

Президент Азербайджана добавил, что Баку может только приветствовать подобные инициативы, если они действительно призваны способствовать прекращению войны между Россией и Украиной. Он уточнил, что встреча состоялась 12–14 июля.

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Кроме того, во время пресс-конференции Мерц заверил, что его правительство не имело к этому отношения. По его словам, ему ничего не известно о какой-либо подобной встрече.

Ранее СМИ писали о том, что в состав неофициальной немецкой делегации вошли бывший глава аппарата экс-канцлера Ангелы Меркель Рональд Пофалла и бывший глава земли Бранденбург Маттиас Платцек. Журналисты сообщали о том, что эта делегация провела встречу в столице Азербайджана с несколькими соратниками российского диктатора Владимира Путина.

СМИ заявляли о том, что в состав российской делегации входили председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев и председатель совета директоров "Газпрома" Виктор Зубков.

Путин попытается превратить мирные переговоры в фарс

Напомним, что Foreign Affairs писало, что российский диктатор Владимир Путин рассматривает дипломатию как войну, но другими средствами. Ранее он использовал переговоры в Минске, чтобы отвлечь внимание от Украины и вывести европейские страны из равновесия.

В издании считают, что Путин согласился бы на прекращение огня в полномасштабной войне против Украины только в том случае, если бы это способствовало достижению его первоначальных военных целей.

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