'Поражает цели днём и ночью': в Forbes рассказали об украинской бомбе Firefly

Система состоит из навесного блока наведения со стабилизаторами, который крепится к боеприпасу, и блока, установленного на беспилотнике.

На этой неделе Министерство обороны Украины объявило о вводе в строй новой серии управляемых беспилотных бомб под названием Firefly. Это оружие, которое уже применялось в боевых условиях, теперь допущено к общему использованию и готово к серийному производству, сообщает Forbes.

Издание считает, что это мощная новая возможность для украинского парка тяжелых бомбардировочных дронов.

Ее описывают как дополнительный комплект, подходящий для бомб весом от 2 до 20 фунтов, то есть от 0,9 г до 9 кг. Что особенно важно, простая и недорогая конструкция позволяет легко наладить массовое производство: производители заявляют, что могут выпускать 10 000 единиц в месяц и готовы увеличить объемы при необходимости.

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Бомбардировщик "Баба Яга": украинский "ас" среди дронов

Издание сообщило, что Украина использует широкий спектр тяжёлых мультикоптерных бомбардировщиков, в частности "Вампир" (Vampire), "Кажан" (Kazhan), Heavy Shot, "Перун" (Perun), Nemesis и другие.

Указывается, что беспилотник Vampire, самый распространенный тип, доставляет 33-фунтовый бомбовый груз (примерно 15 кг, - прим. ред.) на расстояние около 20 миль, что составляет около 32 км. Бомбардировщики "Кажан" несут до 66 фунтов боеприпасов.

"В отличие от одноразовых FPV, эти бомбардировщики возвращаются на базу, перезаряжаются и атакуют снова и снова", – поясняется в статье.

Издание сообщило, что операции часто проводятся ночью, поскольку бомбардировщики хорошо заметны и их слышно за многие мили. Их очень боятся российские войска, которые называют их "Баба Яга" в честь страшной ведьмы из славянского фольклора, пожирающей детей и летающей ночью.

По мнению некоторых аналитиков, эти бомбардировщики могут привести к большему числу жертв, чем гораздо более многочисленные FPV.

По имеющимся данным, россияне столкнулись с трудностями при создании собственной версии. Российские производители выпустили на рынок различные продукты, но, судя по всему, ни один из них не смог преодолеть бюрократические препятствия в системе государственных закупок и не получил широкого применения.

В статье рассказывается, что бомбардировщики оснащены современными системами наведения, позволяющими оператору фиксировать цель. Эти системы автоматически корректируют высоту, отклонение от курса и движение, обеспечивая поразительную точность.

Однако, как отмечает издание, Firefly идет еще дальше. Система состоит из навесного блока наведения со стабилизаторами, который крепится к боеприпасу, и блока, установленного на беспилотнике.

Оператор фиксирует цель с помощью камеры беспилотника. Система отслеживает бомбу во время её падения, корректируя её положение так, чтобы оно совпадало с целью.

По словам неназванных разработчиков, "Firefly" поражает цели днём и ночью с высоты от 600 (182 метра, – прим. ред.) до 1 600 футов (487 км) с точностью от 2 (0,60 м) до 7 футов (2 метра 13,4 см, – прим. ред.) в зависимости от условий. Это должно более или менее гарантировать попадание в транспортное средство или обеспечить, чтобы персонал, являющийся целью, оказался в радиусе поражения осколочной бомбы.

Точное применение оружия с таких высот позволяет бомбардировщикам находиться далеко за пределами досягаемости огня стрелкового оружия. Это также значительно снижает эффективность средств радиоэлектронного подавления, действие которых часто ограничивается несколькими сотнями футов.

"Кроме того, сброс с большей высоты повышает эффективность дроновых бомб для уничтожения бункеров, таких как проникающее оружие "fence post", представленное в прошлом месяце. Такие боеприпасы имеют детонатор с задержкой действия и взрываются после прохождения нескольких футов грунта, чтобы достичь бункера или блиндажа", – говорится в статье.

Издание, ссылаясь на один источник, отметило, что стоимость единицы боеприпасов Firefly составляет всего 10 500 грн или 240 долларов. Это имеет ключевое значение, поскольку такие боеприпасы потребуются в больших объемах.

Производство оружия в Украине: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что, по словам заместителя верховного главнокомандующего Объединенных сил НАТО в Европе Джонни Стрингера, Украина в настоящее время производит в тысячу раз больше дронов, чем в начале полномасштабного вторжения России. Стрингер отметил, что НАТО должно этому научиться. Он подчеркнул, что война США против Ирана показала, как быстро конфликт может истощить арсеналы дорогого и высокотехнологичного оружия. Стрингер привел данные, согласно которым в 2022 году Украина изготовила 5 000 дронов различных типов, а в текущем году – значительно более 5 миллионов единиц всех типов.

Также мы писали, что бывший министр обороны Украины Михаил Федоров сообщил, что Украина провела испытания отечественной баллистической ракеты неназванного типа. Федоров отметил, что испытания состоялись 14 июля – в день отставки правительства. По его словам, в ходе работы над проектом было кардинально изменено техническое задание, максимально повышена точность изделия и снижена его стоимость на 30%. По мнению аналитиков, не исключено, что Федоров имел в виду оперативно-тактический ракетный комплекс "Сапсан", серийное производство которого, как сообщалось, начнется в 2025 году.

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