С начала июля голубика подешевела почти втрое: какие цены на ягоды сейчас

Еще месяц назад цена на голубику была действительно заоблачной.

Цены на голубику на рынке в Украине с начала июля упали почти в три раза. Первого числа килограмм стоил 400 гривень, тогда как сейчас ягоду продают в среднем по 135 гривень, свидетельствует сайт Столичного рынка.

Следует отметить, что еще месяц назад стоимость голубики была действительно заоблачной: за килограмм просили 600 гривень, или в 4,5 раза больше, чем сейчас. Разброс цен на голубику пока небольшой – в пределах 120–140 грн/кг.

На втором месте по уровню снижения цен на рынке в июне находится крыжовник. Он потерял 75% своей стоимости с 140 грн/кг и сейчас стоит 80 грн/кг. Замыкает ягодную тройку черная смородина, которая подешевела почти на треть – со 170 до 130 грн/кг.

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На рынке также можно найти бахчевые культуры по приемлемым ценам. Так, за дыню продавцы просят от 30 до 40 гривень за килограмм, тогда как арбузы значительно дешевле – в основном в пределах 15–20 грн/кг.

Вместе с тем пик сезона таких ягод, как клубника и черешня, уже давно позади. Клубнику сейчас продают в среднем по 180 грн/кг (+45% по сравнению с началом месяца), а черешню – по 160 грн/кг (+75%).

Ягоды и фрукты в Украине – главные новости

Аналитик ассоциации "Ягодничество Украины" Денис Миронов отметил, что урожай малины в этом году вырастет на 4–8% по сравнению с прошлым годом. Однако и цена на неё выше – так, в начале сезона ягода стоила в среднем на 10–15% дороже, чем год назад.

При этом аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса Максим Гопка прогнозирует, что самые низкие цены на абрикосы в Украине будут во второй декаде июля. Что касается персиков, то пик их подешевения можно ожидать ближе к концу месяца.

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