Вышел финальный трейлер нового фильма о Человеке-пауке с Томом Холландом (видео)

Премьера фильма в кинотеатрах запланирована на 31 июля 2026 года.

Корпорация Marvel Entertainment показала финальный трейлер нового фильма о Человеке-пауке с Томом Холландом в главной роли. Картина получила название "Человек-паук: Новый день" (Spider-Man: Brand New Day).

Напоминается, что премьера фильма в кинотеатрах состоится уже 31 июля.

"Для Питера Паркера наступает новый день. Полностью посвятив себя борьбе с преступностью в роли Человека-паука в мире, который больше его не помнит, а также наблюдая, как его прежние друзья продолжают жить дальше без него, Питер сталкивается с переменами, которые могут оказаться ему не под силу контролировать. Но именно эта трансформация может стать единственным шансом остановить новую шокирующую угрозу для города и тех, кого он любит, - могущественного злодея, которого никто даже не способен увидеть", - говорится в описании к ролику.

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"Человек-паук: Новый день" - финальный трейлер

"Человек-паук: Новый день" - что важно знать

"Человек-паук: Новый день" (Spider-Man: Brand New Day) - новый фильм Marvel Studios и четвертая сольная история о Питере Паркере в исполнении Тома Холланда. Картина станет продолжением событий "Человека-паука: Нет пути домой", где после вмешательства в мультивселенную весь мир забыл о существовании Питера.

В новой части Питер Паркер начнет жизнь с чистого листа и полностью посвятит себя борьбе с преступностью в роли Человека-паука. Однако ему придется столкнуться с одиночеством - его бывшие друзья больше не помнят его, а сам герой пытается справиться с последствиями своего выбора. Главным испытанием для Питера станет появление нового опасного врага.

В фильме снова появятся Том Холланд, Зендея и Джейкоб Баталон. Режиссером выступил Дестин Дэниел Креттон, известный по работе над "Шан-Чи и легенда десяти колец". Название картины связано с одноименной сюжетной линией Marvel Comics, в которой Питер Паркер также сталкивается с полностью изменившейся реальностью и вынужден начать новый этап своей жизни.

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