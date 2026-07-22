Голубика против бананов: что лучше поддерживает энергию и уровень сахара в крови

Оба продукта питательны и содержат одинаковое количество клетчатки.

Лохина и бананы – питательные фрукты, которые часто выбирают для перекусов. Они содержат примерно одинаковое количество клетчатки, но отличаются по содержанию углеводов и влиянию на уровень сахара в крови, пишет Health.

Если цель – улучшить контроль уровня сахара или поддерживать его стабильным, важно включать в рацион продукты, богатые клетчаткой.

Клетчатка замедляет пищеварение, благодаря чему пища дольше проходит путь от желудка до тонкого кишечника. Это замедляет всасывание глюкозы в кровь и помогает обеспечить более контролируемую реакцию организма на повышение уровня сахара.

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В 100 граммах голубики содержится 2,4 грамма клетчатки, а в таком же количестве бананов – 2,6 грамма. Поэтому оба фрукта являются хорошими источниками этого питательного вещества.

Содержание углеводов в голубике

По данным Министерства сельского хозяйства США, голубика содержит меньше углеводов, чем бананы: в 100 граммах ягоды – 14,8 грамма углеводов, тогда как в таком же количестве бананов – 22,8 грамма.

Именно углеводы больше всего влияют на уровень сахара в крови, поэтому их количество важно учитывать людям, которые контролируют этот показатель.

Оценить влияние продукта также помогают гликемический индекс (ГИ) и гликемическая нагрузка (ГН). ГИ показывает, насколько быстро продукт может повысить уровень сахара, а ГН учитывает еще и количество углеводов в порции.

У голубики ГИ составляет 53, а ГН – 4, что является низкими показателями. Бананы имеют низкий ГИ – 48, но их гликемическая нагрузка выше – 10. Из-за этого они могут сильнее влиять на уровень сахара, особенно если употреблять их большими порциями.

Поэтому голубика может быть лучшим выбором для людей, следящих за уровнем сахара, в частности для тех, кто страдает диабетом.

Бананы и восполнение энергии

Если нужен перекус, который быстро придаст энергии или поможет во время тренировки, бананы могут быть лучшим выбором, чем голубика.

Продукты, богатые углеводами, в частности бананы, могут быстро обеспечить мышцы энергией и помочь восполнить запасы гликогена – формы хранения глюкозы в мышечных клетках. Именно поэтому бананы часто выбирают в качестве удобного перекуса перед тренировкой, говорится в статье, посвященной пищевым потребностям спортсменов.

Они также содержат меньше клетчатки, чем некоторые ягоды, поэтому быстрее перевариваются и могут лучше подходить в ситуациях, когда нужно быстро повысить уровень сахара.

Если хочется извлечь пользу из углеводов и калорий банана, но сделать повышение уровня сахара более постепенным, его можно сочетать с источником белка – например, столовой ложкой арахисовой пасты или небольшим количеством творога.

Пищевая ценность голубики и бананов

Голубика и бананы имеют невысокую калорийность и содержат питательные вещества, в частности клетчатку, витамины и минералы.

По данным Национальных институтов здравоохранения, хотя оба фрукта содержат примерно одинаковое количество клетчатки, голубика содержит меньше углеводов и является лучшим источником витамина C и марганца.

Кроме того, она содержит меньше калорий и углеводов, поэтому может лучше подходить людям, которые следят за уровнем сахара в крови. В то же время бананы остаются хорошим вариантом для быстрого восполнения энергии, особенно перед физической активностью.

Подробнее о влиянии продуктов на уровень сахара в крови

Ранее ученые объяснили, как греческий йогурт с ягодами влияет на уровень сахара в крови. Выяснилось, что такое сочетание способствует более плавному повышению уровня глюкозы и помогает избежать резких скачков сахара.

Также диетолог назвала напиток №1 для поддержания нормального уровня сахара. Как отмечалось в материале, он содержит природные соединения, которые помогают организму эффективнее регулировать уровень глюкозы.

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