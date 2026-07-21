Москва выйдет из войны в Украине либо ещё более авторитарной, либо ещё более нестабильной, – Forbes

Даже если после войны санкции будут отменены, репутация России как поставщика по-прежнему будет заставлять инвесторов серьезно задуматься.

Россия – нефтяная держава, которая на протяжении десятилетия пыталась использовать природный газ в качестве оружия против Европы, сейчас вводит нормирование топлива внутри страны, поскольку дефицит распространяется по всей территории, сообщает Forbes.

Издание сообщило, что в Крыму объявлено чрезвычайное положение, а другие оккупированные территории Украины пытаются обеспечить себя необходимыми ресурсами, поскольку гражданское население продолжает спасаться от ухудшающихся условий.

Длительная кампания Украины с использованием дронов и ракет против российских нефтеперерабатывающих заводов, складов и логистических объектов наносит реальный ущерб способности Москвы поддерживать как свою военную машину, так и внутреннюю стабильность.

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""Шверпункт" – переломный момент – еще не наступил. Однако баланс сил смещается в пользу Киева", – считает издание.

Добавляется, что каким бы ни был конечный результат, на него в значительной степени повлияла катастрофическая неэффективность российских вооруженных сил.

По мнению издания, российский президент Владимир Путин может и удержаться у власти, но экономические основы России рушатся под ним.

"Даже если Россия сохранит за собой ныне оккупированные украинские территории, она вряд ли сможет извлечь из них что-то такое, что оправдало бы человеческие потери, финансовые затраты, дипломатическую изоляцию и промышленный упадок, накопленные с 2022 года. Победа, как бы её ни определяла Москва, будет лишена того процветания, которое когда-то обещало завоевание", – говорится в статье.

Издание подчеркивает, что главный вопрос заключается не в том, как закончится война, а в том, какой будет Россия после прекращения боевых действий.

"Длительная нестабильность в стране, являющейся одним из крупнейших экспортеров энергоносителей в мире, изменит инвестиционные потоки, цепочки поставок и цены на энергоносители от Вьетнама до Ирландии", – прогнозируется в публикации.

Политики, сосредоточенные исключительно на боевых действиях, не замечают экономических изменений, которые уже происходят.

Прогнозируется, что даже если после войны санкции будут отменены, репутация России как поставщика и в дальнейшем заставит инвесторов серьезно задуматься. Европа долгое время была крупнейшим потребителем российских углеводородов и является ярчайшим примером этого.

Ещё в 2025 году на долю России приходилось примерно 12 % европейского газа, но в январе 2026 года ЕС официально запретил любой импорт российского газа, запланировав полностью прекратить импорт оставшихся объемов к концу 2027 года. Никто в Брюсселе не стремится вновь оказаться в той уязвимой ситуации, которая сделала континент заложником "Газпрома".

Отмечается, что американские экспортеры стали крупнейшими поставщиками СПГ в Европу, на их долю приходилось около 63 % объемов СПГ в ЕС в первом квартале 2026 года.

"Увеличение объемов закупок энергоносителей Китаем после заключения мирного соглашения не будет проявлением благотворительности по отношению к Москве. Это станет усилением рычагов влияния. Чем дольше будет сохраняться этот дисбаланс, тем больше будут возможности для экономического проникновения Китая на российский Дальний Восток и в Восточную Сибирь", – отмечает издание.

За исключением политического переворота, который маловероятен, пока Путин остается у власти, Россия формально сохраняет суверенитет, в то же время незаметно превращаясь в полувассала, чье пространство для маневра с каждым годом сужается.

Мирное соглашение по Украине не приведет к замораживанию конкурентной среды. По мнению издания, поврежденная инфраструктура России, санкции и неопределенное политическое будущее оставляют реальные возможности для вторжения конкурентов.

"И даже Китай – наиболее вероятный крупный покупатель российской продукции – крайне заинтересован в том, чтобы оставить себе все варианты открытыми: как для сдерживания цен, так и для сохранения политического влияния на Москву", – отмечается в публикации.

Отмечается, что мир с Украиной – когда бы он ни наступил – не реабилитирует Россию автоматически. Москва выйдет из этой войны либо ещё более авторитарной, либо всё более нестабильной, экономически более слабой, более зависимой от Китая и гораздо менее надёжным энергетическим партнёром, чем она была в 2021 году.

"Ущерб, нанесенный ее репутации как поставщика, – это не проблема пиара. Это структурная проблема", – отмечает издание.

Ситуация с экономикой РФ

Ранее УНИАН сообщал, что Центробанк РФ шестой месяц подряд распродает золото из резервов, чтобы покрыть дефицит федерального бюджета, который за полгода достиг почти 6 триллионов рублей. Распродажа стала рекордной как минимум за последние четверть века – весь период, который охватывает статистика Всемирного совета по золоту. По состоянию на 1 июля 2026 года золотой запас Центробанка сократился до 2,283 тысяч тонн – минимума с февраля 2020 года.От продажи золота ЦБ мог выручить около 5,6 млрд долларов. Аналитик Freedom Global Владимир Чернов рассказал, что эти деньги пошли на балансировку бюджета.

Также мы писали, что жители России возвращаются к наличным, поскольку отключения мобильного интернета затрудняют карточные платежи. Кроме того, всё больше предприятий пытаются уклоняться от уплаты налогов из-за усиления финансового давления. По данным Центрального банка РФ, проанализированным журналистами BBC, с начала года объем наличных денег в обращении в России вырос на 1,56 трлн рублей. Это самый большой рост за аналогичный период в любом году, если не учитывать период пандемии COVID-19.

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