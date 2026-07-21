У Пентагона средства на важные статьи расходов могут иссякнуть уже через несколько недель, – WP

Нехватка финансирования уже вынуждает Пентагон сокращать учения и техническое обслуживание, которые способствуют поддержанию боевой готовности.

Пентагон сталкивается с острой проблемой бюджетного дефицита, вызванной преимущественно войной в Иране, сообщает The Washington Post со ссылкой на законодателей, а также действующих и бывших американских чиновников.

Издание отметило, что средства на некоторые критически важные статьи расходов могут иссякнуть уже через несколько недель, даже несмотря на то, что президент США Дональд Трамп продолжает обострять конфликт с Тегераном.

По словам четырёх действующих и бывших чиновников, высказавшихся на условиях анонимности, чтобы откровенно описать бюджетные ограничения, дефицит финансирования уже вынуждает Пентагон сокращать учения и техническое обслуживание, способствующие поддержанию боевой готовности.

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Отмечается, что срыв перемирия с Ираном может еще больше обременить военный бюджет: после того, как четыре американских военнослужащих погибли в ходе продолжавшихся более недели интенсивных боев, официальные лица в Вашингтоне дали понять, что готовятся к расширению конфликта.

Белый дом обратился к Конгрессу с просьбой о немедленном выделении 67 миллиардов долларов для покрытия расходов на войну, но законодатели не могут прийти к согласию относительно дальнейших действий.

Издание сообщило, что Палата представителей планирует в четверг уехать из Вашингтона на месячный перерыв, поэтому заключение какого-либо соглашения о военном финансировании состоится, как минимум, через несколько недель.

Пресс-секретарь Шон Парнелл заявил в своём сообщении, что министр обороны Пит Хегсет "сделает всё необходимое" для поддержания боевой готовности, а финансирование обороны является "чрезвычайно важным".

По данным издания, во вторник, 21 июля, Хегсет и председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн должны выступить с обоснованием необходимости выделения средств перед Комитетом Сената по ассигнованиям – это будут первые публичные слушания, посвященные данному пакету мер.

Отмечается, что в последний раз они появлялись на Капитолийском холме в мае, ещё до того, как было нарушено шаткое перемирие.

По словам ряда действующих и бывших чиновников, если Конгресс не примет меры, вооруженные силы вскоре будут вынуждены пойти на еще более болезненные компромиссы.

В статье напоминается, что Трамп начал кампанию воздушных ударов в конце февраля, неоднократно заявляя, что она завершится в течение нескольких недель.

Однако конфликт продолжается уже несколько месяцев, поскольку Иран перекрыл Ормузский пролив – жизненно важный водный путь для торговли нефтью и удобрениями – и вызвал потрясения в мировой экономике.

В прошлом месяце Воут сообщил законодателям, что на сегодняшний день война обошлась примерно в 30 миллиардов долларов, но, по мнению некоторых независимых аналитиков, реальные расходы, вероятно, гораздо выше.

Объясняется, что оценка Белого дома не учитывает расходы на восстановление американских баз на Ближнем Востоке, поврежденных иранскими ударами.

Чтобы покрыть дефицит к началу 2027 финансового года 1 октября, Пентагон уже перераспределяет средства.

Четверо действующих и бывших чиновников рассказали изданию, что военные учения и тренировки, которые помогают поддерживать боеготовность подразделений, ограничиваются или отменяются.

По их словам, для покрытия дефицита также используются средства из бюджета, предназначенные для оборудования, инфраструктуры и технического обслуживания.

Согласно документу, с которым ознакомилась газета, в течение последних недель Пентагон обратился к Конгрессу с просьбой разрешить перераспределить 4,3 млрд долларов, предусмотренных на учения и закупку вооружения, для решения более неотложных приоритетных задач. Конгресс пока не принял решения по этому запросу.

Представитель администрации Трампа сообщил, что бюджетное управление Белого дома работает над перераспределением части средств на счета Пентагона, предназначенные для оперативной деятельности и технического обслуживания.

По его словам, это будет происходить за счет других ключевых программ, однако он не предоставил дополнительных подробностей.

Между тем республиканцы в Палате представителей готовят пакет мер, используя сложный механизм, известный как "согласование", чтобы попытаться ускорить утверждение некоторых средств в Конгрессе.

Ожидается, что на этой неделе Палата представителей проголосует за рамки, которые позволят выделить 73 миллиарда долларов на новые расходы на оборону. Примечательно, что это несколько больше, чем просил Белый дом.

Однако эта стратегия сталкивается со значительными препятствиями в Сенате, где лидер большинства Джон Тюн (республиканец из Южной Дакоты) выразил сомнения относительно её перспектив.

Отмечается, что демократы в основном заявляют, что выступают против любого нового финансирования конфликта в Иране в рамках законодательной блокады основных оборонных законопроектов, в то время как администрация продолжает войну, вызвавшую возражения со стороны обеих партий.

США и Иран: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что на фоне обострения ситуации между США и Ираном в районе Персидского залива и угрозы закрытия Красного моря выросли цены на нефть. Президент компании Lipow Oil Associates Эндрю Липоу рассказал, что рынок реагирует на эскалацию противостояния между Ираном и США, которое на этой неделе проявилось в ежедневных атаках на иранскую инфраструктуру и ответных ударах Ирана по инфраструктуре соседних стран. По его словам, если под удары попадут еще больше танкеров, цены на нефть продолжат расти, поскольку судовладельцы просто будут отказываться заходить в Персидский залив. Как отмечает Reuters, срыв перемирия между США и Ираном привел к резкому сокращению объемов нефтяных поставок через Ормузский пролив.

Также мы писали, что усилия посредников по возобновлению переговоров или режима прекращения огня между США и Ираном не дали никаких признаков прогресса. Источники в Politico предполагают, что боевые действия будут продолжаться без видимого конца. Трамп дал понять, что Тегеран должен отказаться от контроля над судоходными путями в Ормузском проливе. Однако Иран выдержал предыдущие атаки, угрожая танкерам беспилотниками и ракетами. При этом союзники в Белом доме считают соответствующие действия Америки необходимыми.

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