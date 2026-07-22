Миф о свете светлячков развеян: ученый опроверг расчеты столетней давности

Еще в 1912 году американский физик Уильям Кобленц решил количественно определить, сколько света производят светлячки.

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Отмечается, что в 1912 году американский физик Уильям Кобленц решил количественно определить, сколько света производят светлячки вида Photinus pyralis. Он описывал световую мощность светлячка в "свечах", оценивая его световую мощность примерно в 1/50–1/400 от мощности одной свечи. В конечном итоге эта мощность была описана как один милливатт (примерно 10¹³–10¹⁴ фотонов на вспышку).

Однако в новом исследовании ученый в области машинного обучения из компании Remiza AI в Нью-Йорке Дэвид Сильвер решил проверить эти цифры и обнаружил, что мощность света светлячка была значительно переоценена Кобленцом. По его словам, яркость света, указанная в учебниках, не соответствовала биохимическим данным на два–три порядка величины.

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Сильвер в сопровождении фотографа взял с собой люксметр (прибор, предназначенный для измерения интенсивности света) и отправился в поле, чтобы изучить малайзийских светлячков. Затем он рассчитал квантовый выход реакций люциферина с люциферазой и перечитал оригинальный отчет Кобленца. Он обнаружил разительные различия между двумя расчетами.

"Даже если каждый фермент сработает один раз, а каждая реакция выделит один фотон, максимальное значение составит около 10¹¹. Просто нет никаких биохимических возможностей для достижения значения 10¹⁴", - объяснил ученый.

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