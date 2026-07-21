Билык привезла в Украину своего 10-летнего сына Табриза (фото)

В декабре мальчику исполнится 11 лет.

Известная украинская певица Ирина Билык привезла в Украину своего младшего сына – 10-летнего Табриза.

В своем Instagram исполнительница опубликовала фото с мальчиком, сделанное на Прикарпатье. На снимке Табриз запечатлен за рулем багги.

"С какого возраста вы позволили бы своему ребенку впервые сесть за руль рядом с вами?" - спросила Билык в подписи к фото.

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Пользователи поделились своими мнениями в комментариях:

"Для ребенка эти эмоции запомнятся надолго, круто", "Уверена, что малый - покоритель сердец всех девочек на районе", "Своему сыну я бы позволила тогда, когда и ты своему. Если бы он захотел. Головастый твой Табрик", "Все дети разные, кто-то может сесть в 7, кто-то - в 17, а кто-то – никогда".

Напомним, недавно Павел Зибров признался, что очень давно не видел свою подругу, певицу Ирину Билык. Он подтвердил, что, пока идет широкомасштабная война, большую часть времени артистка пребывает не в Украине.

Как известно, младший сын Ирины Билык Табриз родился 8 декабря 2015 года. Мальчик появился на свет с помощью суррогатной матери, о чем певица впоследствии рассказала публично. Его отец - российский фотограф азербайджанского происхождения Аслан Ахмадов, с которым артистка состояла в браке.

Исполнительница редко показывает Табриза публике и старается ограждать его от повышенного внимания. По словам Билык, сын растет активным, любознательным и творческим ребенком. Он интересуется музыкой, современными технологиями и любит путешествовать вместе с мамой.

Несмотря на расставание Ирины Билык и Аслана Ахмадова, певица рассказывала, что отец поддерживает общение с сыном и принимает участие в его жизни. Кроме Табриза, у артистки есть старший сын Глеб, который родился в 1999 году.

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