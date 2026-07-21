Билык привезла в Украину своего 10-летнего сына Табриза (фото)

Известная украинская певица Ирина Билык привезла в Украину своего младшего сына – 10-летнего Табриза.

В своем Instagram исполнительница опубликовала фото с мальчиком, сделанное на Прикарпатье. На снимке Табриз запечатлен за рулем багги.

"С какого возраста вы позволили бы своему ребенку впервые сесть за руль рядом с вами?" - спросила Билык в подписи к фото.

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Пользователи поделились своими мнениями в комментариях:

"Для ребенка эти эмоции запомнятся надолго, круто", "Уверена, что малый - покоритель сердец всех девочек на районе", "Своему сыну я бы позволила тогда, когда и ты своему. Если бы он захотел. Головастый твой Табрик", "Все дети разные, кто-то может сесть в 7, кто-то - в 17, а кто-то – никогда".

Билык привезла в Украину своего 10-летнего сына Табриза (фото)

Напомним, недавно Павел Зибров признался, что очень давно не видел свою подругу, певицу Ирину Билык. Он подтвердил, что, пока идет широкомасштабная война, большую часть времени артистка пребывает не в Украине.

Как известно, младший сын Ирины Билык Табриз родился 8 декабря 2015 года. Мальчик появился на свет с помощью суррогатной матери, о чем певица впоследствии рассказала публично. Его отец - российский фотограф азербайджанского происхождения Аслан Ахмадов, с которым артистка состояла в браке.

Исполнительница редко показывает Табриза публике и старается ограждать его от повышенного внимания. По словам Билык, сын растет активным, любознательным и творческим ребенком. Он интересуется музыкой, современными технологиями и любит путешествовать вместе с мамой.

Несмотря на расставание Ирины Билык и Аслана Ахмадова, певица рассказывала, что отец поддерживает общение с сыном и принимает участие в его жизни. Кроме Табриза, у артистки есть старший сын Глеб, который родился в 1999 году.

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