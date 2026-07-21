Украина сорвала попытку России подключить Запорожскую АЭС к своей энергосистеме, – Greenpeace

Стратегическими целями России являются отключение ЗАЭС от украинской энергосистемы и возобновление работы реакторов под контролем "Росатома".

Россия почти завершила строительство новой высоковольтной линии электропередачи между временно оккупированными Мелитополем и Геническом для переподключения захваченной Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) к своей энергосистеме, однако реализацию этих планов сорвали удары украинских беспилотников. Об этом говорится в новом анализе Greenpeace Украина, подготовленном на основе спутниковых снимков высокого разрешения, полученных с января по июль 2026 года.

По данным организации, строительство новой ЛЭП вдоль трассы М18 было почти завершено в мае, однако после серии атак украинских дронов, в частности по подстанции в Геническе в начале июля, реализация проекта была сорвана.

В Greenpeace отмечают, что новая линия электропередачи является ключевой частью российского плана интеграции временно оккупированной Запорожской АЭС в энергосистему РФ. По оценке организации, Москва намерена использовать электроэнергию станции для обеспечения временно оккупированных территорий Украины, включая Крым, а также южных регионов России. Кроме того, электроэнергия должна была поддерживать военную логистику, добывающую промышленность и сельское хозяйство на оккупированных территориях.

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В Greenpeace считают, что стратегическими целями России являются отключение ЗАЭС от украинской энергосистемы, перезапуск реакторов под контролем "Росатома", поставки электроэнергии на оккупированные территории и в южные регионы РФ, а также обеспечение промышленности оккупированного Донбасса.

Эксперт по ядерной энергетике Greenpeace Украина Ян Ванде Путте заявил, что с 2022 года Россия использует оккупацию Запорожской АЭС как инструмент "ядерного террора" против Европы, однако её попытки интегрировать станцию в российскую энергосистему, скорее всего, и в дальнейшем будут терпеть неудачу.

"Новая линия электропередачи из Мелитополя не изменит общей тенденции, которая всё больше свидетельствует о том, что российская оккупация ЗАЭС – обречённый проект. В то же время постоянные риски для ядерной безопасности, созданные Россией на ЗАЭС, означают, что международное сообщество, включая МАГАТЭ, должно ускорить освобождение станции от российской оккупации всеми доступными средствами", – сказал он.

В то же время в Greenpeace отмечают, что потеря внешнего электроснабжения или систем охлаждения реакторов, в частности бассейнов отработанного ядерного топлива, может привести к масштабному радиационному выбросу.

Отдельно в докладе критикуются заявления генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси о возможности перезапуска реакторов Запорожской АЭС под управлением "Росатома".

"Гросси продолжает подрывать международные усилия, направленные на прекращение незаконной российской оккупации ЗАЭС... Российские планы по перезапуску реакторов и интеграции станции в российскую энергосистему являются незаконными в соответствии с международным правом и становятся все более нереалистичными. Именно такой сигнал МАГАТЭ должно доносить до "Росатома" и правительства России", – заявил ведущий специалист по ядерной энергетике Greenpeace Шон Берни.

Запорожская АЭС – последние новости

Россия фактически превратила временно оккупированную Запорожскую атомную электростанцию в Энергодаре в собственную военную базу, сообщило Главное управление разведки. На территории ЗАЭС, где все шесть ядерных реакторов находятся в состоянии "холодного останова", прямо в машинных залах 1, 2, 5 и 6-го энергоблоков российская оккупационная армия разместила военную технику.

В июне Reuters сообщало, что на ЗАЭС завершен ремонт ключевой линии электропередачи и других объектов энергетической инфраструктуры, имеющих решающее значение для ядерной безопасности. В то же время возобновить её работу пока невозможно из-за повреждения подстанции.

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