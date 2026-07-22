Домашних ящериц выпустили на волю: теперь они представляют угрозу для птиц и аллигаторов

Ящерицы из Аргентины слишком быстро адаптировали к условиям в США.

В США на территории штата Флорида в последние два десятилетия широко распространились аргентинские черно-белые тегу. Ящерицы попали в Штаты, как экзотические животные. Некоторые из них сбежали на волю, некоторых выпускали намеренно, пишет Times Of India.

Животные быстро адаптировались к климату штата. Сейчас они считаются одним из наиболее тщательно отслеживаемых инвазивных видов Флориды. Виной тому их способность осваивать разные среды обитания и всеядность. По данным Национального информационного центра по инвазивным видам США, тегу питаются фруктами, насекомыми, мелкими млекопитающими, рептилиями и падалью. Также они разоряют гнезда диких животных, включая птиц, черепах и даже американских аллигаторов. Их аппетит к яйцам вызывает обеспокоенность у биологов, занимающихся изучением дикой природы, поскольку он снижает количество вылупившихся детенышей, попадающих в и без того уязвимые популяции.

Взрослые тегу могут достигать более четырех футов в длину и являются отличныи землекопами. При помощи когтей они ищут под землей пищу.

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Аргентинские черно-белые тегу стали популярны в торговле домашними животными благодаря своему интеллекту, относительной покладистости по сравнению со многими крупными рептилиями и способности привыкать к прикосновениям человека. Эти же характеристики в сочетании с теплым климатом Флориды позволили сбежавшим и выпущенным на волю животным выжить достаточно долго, чтобы размножаться в дикой природе. Первые сформировавшиеся популяции были подтверждены в середине 2000-х годов, и с тех пор этот вид распространился на несколько округов.

Почему природоохранные организации обеспокоены?

Поедание яиц хищниками влияет на будущие популяции, а не только на отдельных животных. Каждое разрушенное гнездо означает уменьшение количества вылупившихся птенцов в экосистеме, а повторные потери гнезд могут снизить репродуктивный успех видов, которые уже испытывают давление из-за потери среды обитания и других экологических проблем.

Исследователи продолжают наблюдение за этим видом, чтобы лучше понять, как быстро он распространяется и какое долгосрочное воздействие может оказать на дикую природу Флориды. Государственные и федеральные агентства используют программы отлова, системы информирования общественности и постоянные исследования, чтобы замедлить распространение диких популяций.

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Напомним, что в Европе, особенно в южной Франции и на севере Италии, распространяются два вида крупных азиатских богомолов, которые уже официально признаны угрозой для местных экосистем.

Оба вида являются крупными универсальными хищниками и чрезвычайно быстро размножаются. Один яйцевой кокон в среднем дает около 200 молодых особей – почти вдвое больше, чем у местного европейского богомола. Кроме того, молодые насекомые реже поедают друг друга, что еще больше ускоряет рост популяции.

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