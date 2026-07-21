Компании изменили подход к проектированию и производству оружия, чтобы ускорить процесс, – BI

Ситуация на войне меняется настолько быстро, что боевые технологии могут устареть уже через несколько недель.

Оборонные компании, поставляющие вооружение украинской армии, пытаются найти оптимальный баланс между постоянным обновлением своего оружия, чтобы оставаться на передовой боевых технологий, и его производством в достаточном количестве для борьбы с российским вторжением, сообщает Business Insider.

Издание отмечает, что война меняется настолько быстро, что боевые технологии могут устареть уже через несколько недель, вынуждая производителей оружия постоянно адаптировать свою продукцию к новым угрозам и мерам противодействия.

Компании изменили подход к проектированию и производству оружия, чтобы ускорить процесс. Однако производителям оружия всё равно приходится выпускать его в больших объёмах для войны, которая изнашивает технику с такой скоростью, которую редко наблюдали в последних западных конфликтах.

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Генеральный директор украинско-эстонской компании Ark Robotics Ли Ачи, специализирующейся на робототехнике, дронах и программном обеспечении, рассказал изданию, что "когда речь идет о массовом производстве, любые изменения обходятся очень дорого".

"Перепроектирование или внесение существенных изменений может остановить или замедлить производство на длительное время и отнимает немало ресурсов", – говорится в статье.

Однако изменения жизненно необходимы. По словам Ачи, его компании нужно работать в больших масштабах.

"Это означает попытку определить общую тенденцию того, что нужно сейчас и что понадобится в будущем, не идя на чрезмерные риски и не нарушая производство", – отмечает издание.

По его словам, найти правильный баланс "очень сложно".

Издание рассказало, что компания иногда идет на риск, чтобы предсказать развитие событий на поле боя и изменения в ходе войны, как– например, ставка, сделанная в начале прошлого года, на то, что видео и каналы управления дронами перейдут от преимущественно аналогового формата к все более широкому использованию бортовых компьютеров.

"Это, можно сказать, та большая ставка, на которую мы пошли, и техническое направление, позволяющее это реализовать. Мы также не хотим слишком зацикливаться на этом цикле постоянных изменений. Поэтому стараемся определить тенденцию и следовать ей, ведь именно так мы можем обеспечить как объемы производства, так и качество", – рассказал он.

Генеральный директор литовского производителя дронов Granta Autonomy Гедиминас Гуоба, продукция которого используется в Украине, рассказал изданию, что чрезвычайно важно стараться поддерживать баланс между массовым производством и созданием продукции, которая хорошо соответствует требованиям боевых действий.

"Компания должна уделять немало внимания решению текущих проблем, повышению потенциала, внедрению новых функций и возможностей. Но в то же время нам нужно думать о том, как будет выглядеть этот или следующий год и на чем нам следует сосредоточиться, ведь если мы сосредоточимся на сегодняшних проблемах, то, возможно, завтра мы проиграем битву", – отметил Гуоба.

Новые подходы к производству вооружения

Компании достигают этого важного баланса, разрабатывая свою продукцию таким образом, чтобы её можно было легко модифицировать и модернизировать.

"Мы сосредоточены на создании платформы беспилотного наземного транспортного средства (UGV), которая была бы как можно дешевле и пригодной для массового производства. А когда мы это наладим, мы сможем осуществлять поверхностную индивидуализацию – будь то добавление брони, установка дополнительного оборудования и т. п., но основа останется неизменной, и мы сможем выпускать её в значительных объемах, благодаря чему цена будет низкой", – сказал Ачи.

Издание сообщило, что Ark и другие компании, работающие в Украине, поступают точно так же: меняют подход к созданию оружия, в частности делают его модульным и ориентированным на программное обеспечение, чтобы его можно было модернизировать без необходимости переделки или длительного вывода с поля боя.

Ачи описал это как возможность "обновлять одну часть системы без полного перезапуска проекта, а также очень легко разбирать её на части и затем работать с отдельными компонентами по отдельности".

Украинская компания Frontline Robotics, производящая дроны и вооружение, которые используются более чем 60 украинскими подразделениями, для некоторых операций применяет ручную сборку вместо полной автоматизации, чтобы облегчить внесение изменений.

"Процессы должны быть "необременительными, но в то же время стабильными, чтобы выдерживать 20 изменений в месяц", – рассказал директор по развитию бизнеса Николай Рожков.

Гуоба отметил, что его продукция постоянно обновляется с учетом событий в Украине, поскольку "когда вы поставляете свою систему, она используется ежедневно и многократно в течение дня".

В то же время, когда её поставляют вооружённым силам НАТО, "ваши системы используются, возможно, раз в месяц, например, во время учений и т. п.".

Западные союзники следят за ситуацией, а их лидеры предупреждают, что их оборонные отрасли и вооруженные силы не внедряют инновации и не развиваются достаточно быстро. Они хотят работать в Украине и вместе с ней, чтобы научиться ускорять этот процесс.

"Я считаю, что сейчас происходит столько инноваций, что это трудно даже представить. Вот мое главное послание Европе: у вас есть именно это время. Украина выигрывает для вас это время, чтобы вы осознали и поняли всю остроту ситуации", – поделился Ачи.

Война в Украине: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что украинские ударные дроны средней дальности открыли новый этап войны, сделав уязвимыми российские пути снабжения, которые до этого считались безопасными. Благодаря новым технологиям операторы могут атаковать военные цели на расстоянии сотен километров от линии фронта. Отмечается, что это существенно затрудняет логистику оккупантов. Западные военные аналитики утверждают, что многочисленные серии украинских атак с применением беспилотников уже существенно истощили российскую систему противовоздушной обороны. Это вынудило российское командование решать, какие районы защищать в первую очередь.

Также мы писали, что бойцы 121-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ сбили российские ракеты типа "Бандероль" и Х-59 с помощью старых шведских 40-мм зенитных пушек Bofors L70. Экипаж "Чаклун" сбил одну из ракет во время выполнения задач вблизи Одессы. Примечательно, что на следующий день ещё одну ракету перехватил экипаж "Хантер" вблизи другого города на юге. Аналитики обратили внимание на то, что Bofors L70 на вооружении 121-й ОБрТРО не имеют существенных модификаций, кроме новых прицельных средств. Предполагается, что наведение на воздушные цели, скорее всего, осуществляется вручную.

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