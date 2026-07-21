В Кремле пытаются спасти Москву от дефицита бензина и дизельного топлива, – Reuters

В некоторых регионах России ситуация с топливом остается сложной.

Власти России перенаправляют поставки топлива из Сибири и увеличивают импорт из Беларуси, чтобы предотвратить дефицит в Московском регионе на фоне общенациональных перебоев, вызванных атаками украинских дронов на нефтеперерабатывающие заводы, пишет Reuters.

Топливный кризис в той или иной степени ощущается во всех 11 часовых поясах России. С мая этого года Украина активизировала атаки на нефтеперерабатывающие заводы, пытаясь подорвать возможности российской военной машины.

По данным отраслевых источников, общее производство бензина в России в начале июля упало примерно до 65% от среднего сезонного потребления, после того как в течение нескольких месяцев производство не покрывало спрос.

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Удар по Московскому нефтеперерабатывающему заводу в середине июня вызвал дефицит бензина и дизеля и длинные очереди на заправках. Впрочем, по словам региональных трейдеров топлива и источников Reuters, к середине июля поставки в Москве стабилизировались.

Наиболее пострадавшим на данный момент является оккупированный Россией Крым. На полуострове приостановили туристическую деятельность для детей, ввели нормирование топлива и объявили ограничения социальной жизни, в частности сокращение рабочего времени магазинов и кафе.

Чтобы компенсировать потери на поврежденных НПЗ, в Московскую область перенаправили поставки автомобильного бензина, произведенного на Урале и в Сибири, а также импортированное топливо из Беларуси.

Московская область потребляет около 6 млн тонн бензина в год. Чтобы покрыть этот спрос, Россия также начала импортировать топливо из Индии.

Вице-премьер Александр Новак отметил, что внутренний топливный рынок России "частично стабилизировался", хотя в некоторых регионах ситуация остается сложной.

Дефицит топлива в РФ – последние новости

20 июля стало известно, что в Псковской области силовики проводят рейды с целью выявления у местных жителей запасов дефицитного бензина. Тогда сообщалось, что на нарушителей составляют протоколы, по которым предусмотрены штрафы в размере от 5 до 15 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что в некоторых российских регионах сотрудников поощряют к переходу на удаленную работу на фоне топливного кризиса. Почти 90% российских регионов с июня сталкиваются с нормированием или дефицитом топлива. Причиной этого являются удары Украины по объектам нефтегазовой инфраструктуры РФ.

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