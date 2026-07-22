Археологи нашли сакральный комплекс древних греков, где проводились жертвоприношения

Раскопки в Северной Македонии раскрыли неизвестные детали из жизни эллинов.

В Северной Македонии археологи обнаружили неизвестные детали ритуального комплекса древних эллинов. Вероятно, более 2300 лет там совершались жертвоприношения, проводили застолья и церемониальные пиры.

Как пишет портал об археологии Arkeonews, ученым удалось обнаружить возможную священную ограду, постройки с сосудами для хранения еды и вина, посуду, кости животных и чрезвычайно редкие фрагменты богато украшенного церемониального дивана.

Раньше в этом же районе, поблизости от Младо-Нагоричане, находили скальные сооружения IV века до нашей эры, каменные постройки, напоминающие курганы, небольшие ямы, сосуды для жертвоприношений и бассейн для ритуального очищения. В совокупности эти находки свидетельствуют о том, что терраса служила организованным священным местом, а не обычным жилым кварталом.

Видео дня

Одной из самых впечатляющих находок является крупный сосуд для хранения с рельефным изображением женского божества. Вероятно, это греческая богиня плодородия Деметра. Неподалеку археологи обнаружили небольшое помещение, где хранились кости дикого кабана и козы, привезенные из дальних регионов сосуды для питья и фрагменты декорированной керамики. Это свидетельствует о том, что ритуальная трапеза была частью более обширного церемониального комплекса.

Также археологическая группа обнаружила участок стены, которая, вероятно, отделяла священную зону от остальной части поселения. Эта ограда представляет особый интерес, поскольку свидетельствует о том, что ритуальная деятельность здесь была сосредоточена в пределах четко обозначенного участка под названием теменос. Хот ясам храм пока не обнаружен.

Рядом с предполагаемой ограждающей стеной археологи обнаружили небольшое помещение, содержавшее большое количество костей животных. Также были найдены фрагменты амфор и других сосудов для питья, а также масляные светильники и фрагменты терракотовых фигурок. Сочетание останков животных, сосудов для вина и дорогой посуды свидетельствует о том, что совместные трапезы или церемониальные пиры были частью ритуалов, проводившихся на территории священного комплекса.

Одной из самых исключительных находок стали основание стола и фрагменты искусно украшенного обеденного ложа, известного как клайн. Среди обнаруженных предметов – часть рельефной ножки ложа и аппликация с изображением божества, держащего неглубокий ритуальный сосуд, называемый фиалой.

На данный момент известно немного близких аналогий. Подобные декоративные элементы от лож были обнаружены в богатых эллинистических гробницах в Пелле и в царских гробницах в Эгах – двух главных центрах древнего македонского мира.

Недавно обнаруженный ритуальный комплекс свидетельствует о том, что в Градиште также существовала развитая религиозная или общественная церемониальная жизнь. Сочетание сосудов, изображений, связанных с возлияниями, привезенной пиршественной посуды, останков животных и роскошного обустройства мест для сидения и лежания указывает на тщательно организованные ритуалы, в которых участвовали члены общины.

Археологические находки - больше новостей

Напомним, что в Польше мужчина исследовал лес с металлоискателем и нашел древний бронзовый меч, который стоял вертикально в земле. Исследователи установили, что меч датируется поздним бронзовым веком, периодом между 900 и 700 годами до нашей эры. Найденный меч изучат историки, а потом передадут в музей.

Вас также могут заинтересовать новости: