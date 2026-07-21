Украинские беспилотные катера впервые будут делать в США, - WSJ

Пентагон планирует потратить десятки миллиардов долларов на автономные системы в ближайшие годы.

Американский производитель впервые начнет выпуск беспилотных катеров, разработанных и испытанных в боевых условиях Украиной, в то время как Пентагон стремится расширить арсенал автономного оружия. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Соглашение было достигнуто в тот момент, когда США начинают использовать морские беспилотники в боевых действиях после многолетних испытаний и разработок. Ранее в этом месяце американские беспилотные катера атаковали иранскую подлодку и корабельную базу в Ормузском проливе.

Договор был заключен на фоне стремления США и Украины к расширению обмена вооружениями.

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Беспилотные катера, известные как "Магура", будут производиться компанией ReconCraft из Портленда, которая выпускает катера для сил спецназначения.

Отмечается, что меморандум о взаимопонимании между ReconCraft и производителем "Магуры" компанией Uforce был подписан в посольстве Украины в Вашингтоне на прошлой неделе. По словам руководителей, сделка рассматривается как "соглашение о сотрудничестве", в рамках которого обе компании предоставляют материалы, оборудование и рабочую силу.

Соучредитель ReconCraft Джо Силковски заявил, что цель состоит в том, чтобы производить сотни или даже тысячи "Магур" в год на предприятиях в Орегоне и Южной Каролине. Посол Украины Ольга Стефанишина заявила:

"Это партнерство создает важный прецедент. Я уверена, что оно стимулирует многие другие компании последовать его примеру и углубить американо-украинское сотрудничество в оборонной промышленности".

Важно, что Пентагон планирует потратить десятки миллиардов долларов на автономные системы в ближайшие годы.

Война в Иране, которая истощила запасы дорогостоящих наступательных и оборонительных боеприпасов США, показала необходимость в более дешевом оружии, которое можно быстро применять.

Украинские морские беспилотники-камикадзе, такие как "Магура", в значительной степени вынудили российские военные корабли отступить из Черного моря. Они также наносили удары по нефтяным танкерам и мостам, а также доставляли ракеты и снаряды для поражения самолетов и наземных целей.

Разрешение Украины на производство "Магур" в США "абсолютно ключевое", заявил гендиректор Uforce Олег Рогинский, поскольку они позволят США использовать уроки, тактику и концепции операций, отточенные за годы войны в Украине.

По данным компании, "Магуры" - это 7,6-метровые беспилотные скоростные катера, способные перевозить груз весом более 770 кг на расстояние более 560 километров. Эти катера, стоимость которых составляет менее 500 000 долларов, предназначены для нанесения ударов, но также могут запускать БПЛА, проводить операции по разминированию и буксировать гидроакустические системы для обнаружения подводных лодок.

Отмечается, что соглашения между Киевом и Великобританией, Германией, Данией уже привели к тому, что украинские компании начали вести там свою деятельность, поскольку Европа стремится как можно быстрее воспользоваться проверенными в боевых условиях технологиями Украины.

Война в Украине - использование дронов

Недавно украинский производитель дронов SkyFall представил новый скоростной перехватчик, рассчитанный на борьбу с реактивными "Шахедами" РФ. Он получил название P1-SUN Jetkiller - это ускоренная версия перехватчика, который Украина использует с конца прошлого года.

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