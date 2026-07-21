В Греции автомобильный мост обрушился в реку, но люди все равно по нему ездят (видео)

На Google Maps мост выглядит целым, и перед ним нет никаких предупреждающих знаков.

В Центральной Греции после шторма три года назад один из автомобильных мостов обрушился в реку, и до сих пор не отремонтирован, но по нему все равно ездят машины.

Автомобильный мост в Палеопиргосе (деревня в центральной Греции, область Фессалия) обрушился 14 сентября 2023 года из-за сильных наводнений, вызванных штормом "Даниэль".

Как пишет Jalopnik, мост цел, просто просел в воду, и посередине большая трещина. Поэтому некоторые особо смелые и отчаянные водители все равно по нему едут – чтобы не тратить время и бензин на объезд.

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Непонятно, почему мост до сих пор не отремонтирован или хотя бы полностью не перекрыт. И также непонятно, как он еще стоит - мост сломан в четырёх местах и ​​провис настолько, что его дно касается воды.

Кроме того, туристы сталкиваются с ещё большими проблемами. Мост при подъезде к нему с любой стороны выглядит нормально, перед ним нет никаких предупреждающих знаков, и путешественники не понимают, что он разрушен, пока не проедут почти половину пути.

Ситуацию усугубляет то, что на Google Maps мост выглядит целым, поэтому многие планируют маршрут именно через него.

На видео видно, как отчаянные водители медленно проезжают по опасной переправе, однако это лишь вопрос времени, когда чья-нибудь машина станет последней соломинкой, и мост обрушится в воду.

Ранее эксперты по туризму посоветовали, как можно отдохнуть в Греции за совсем небольшие деньги.

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