В КГВА назначен временно исполняющий обязанности председателя после увольнения Ткаченко

Им стал первый заместитель Ткачёва.

Временно исполняющим обязанности главы Киевской городской военной администрации стал Андрей Ткачев. Соответствующее распоряжение, подписанное самим Ткачевым, размещено на сайте городской власти.

"С целью обеспечения непрерывной деятельности Киевской городской военной администрации приступаю с 17 июля 2026 года к временному исполнению обязанностей начальника Киевской городской военной администрации в соответствии с Распределением обязанностей между начальником КГВА, первыми заместителями начальника КГВА и заместителями начальника КГВА, утвержденным 8 мая 2026 года", – говорится в распоряжении.

Ткачев работал первым заместителем бывшего главы КГВА Тимура Ткаченко.

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Как известно, указом президента Украины Владимира Зеленского от 16 июля 2026 года № 615/2026 Тимур Ткаченко был освобожден от должности начальника Киевской городской военной администрации.

Кадровые изменения

Как сообщал УНИАН, 31 декабря 2024 года президент Украины Владимир Зеленский назначил нового главу Киевской городской военной администрации Тимура Ткаченко.

До этого был обнародован указ об освобождении генерал-полковника Сергея Попка от должности начальника Киевской городской военной администрации.

Между начальником Киевской ГВА Тимуром Ткаченко и мэром Киева Виталием Кличко почти с самого момента назначения главы КГВА происходило открытое противостояние. В частности, Ткаченко критиковал городские власти за отсутствие укрытий и неэффективное использование средств. В ответ Кличко обвинял Ткаченко и КГВА в блокировании хозяйственных решений.

В январе 2025 года глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко назвал "очень странным" обращение мэра Киева Виталия Кличко к президенту Украины Владимиру Зеленскому о том, что в столице предпринимается попытка "разбалансировать" власть и "уничтожить" местное самоуправление.

Он тогда сказал, что увидел со стороны Кличко не помощь в работе, а "пустые обвинения".

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