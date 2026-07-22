Как ухаживать за гортензиями после цветения, чтобы в следующем году они пышно цвели

Обрезка этих растений имеет определенные особенности.

Гортензии могут цвести до конца лета, однако садоводам уже сейчас стоит задуматься о дальнейшем уходе за растениями. Правильный подход поможет обеспечить еще более пышное цветение в следующем сезоне, пишет House Beautiful.

От пышных крупнолистных до изящных кружевных гортензий – эти растения украшают клумбы и цветники с начала лета и до конца августа. Даже после окончания цветения их сухие соцветия не теряют декоративности: придают саду фактурности и могут стать хорошей основой для сухих букетов.

По словам специалиста по растениям Эшли Эдвардс, после цветения гортензии обычно не требуют сложного ухода. Хотя многим садоводам хочется сразу срезать увядшие цветы, спешить с этим не стоит.

Видео дня

"Оставленные на зиму сухие соцветия не только придают саду красивую структуру, но и помогают защитить молодые почки, формирующиеся под ними, от морозов", – объясняет Эдвардс.

Поэтому удалять отцветшие соцветия осенью или зимой не рекомендуется. Сделать это лучше в начале весны, когда растение начнет активно наращивать новые побеги.

Впрочем, из этого правила есть исключение – гортензия сорта "Аннабель", которая цветет на побегах текущего года. Для нее подход к обрезке несколько иной.

В конце зимы или в начале весны стебли этого сорта рекомендуется укорачивать до высоты примерно 30–60 сантиметров. Это стимулирует рост новых побегов и способствует формированию крупных кремово-белых соцветий, за которые растение особенно ценят садоводы.

Как отмечает Эдвардс, "Аннабель" приобрела популярность благодаря своей надежности, простоте в выращивании и чрезвычайно обильному цветению.

Другие виды гортензий, в частности дуболистную и гладкую, можно не обрезать в течение осени и зимы. Весной достаточно удалить отцветшие соцветия, а также срезать у основания сухие, поврежденные или слабые побеги.

Подробнее об уходе за садовыми растениями

Ранее были названы 9 ошибок в уходе за розами, которые могут лишить вас цветов. Как отмечалось в материале, эти цветы чувствительны к условиям выращивания, поэтому неправильные действия могут помешать их развитию и цветению.

Также профессиональная цветоводка дала советы, что делать с ирисами после цветения. Отмечалось, что простые действия могут помочь ирисам пышно цвести из года в год.

Вас также могут заинтересовать новости: