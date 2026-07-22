На нескольких популярных греческих островах возникла острая нехватка воды

Для отдыхающих, направляющихся в один из пострадавших регионов этим летом, поездка может выглядеть несколько иначе, чем обычно.

В Греции, где недавно автомобильный мост обрушился в реку, сейчас стоит невыносимая жара, поскольку популярное место отдыха столкнулось с первой волной жары 2026 года. Об этом пишет dailymail.

Миллионы людей ежегодно стекаются сюда, чтобы погреться на солнышке, насладиться сказочными пляжами и отведать настоящую греческую кухню. Однако семь популярных греческих островов в настоящее время испытывают нехватку воды и объявили чрезвычайное положение.

Отмечается, что хотя сверкающее Средиземное море не пересыхает, водопроводные краны, безусловно, пересыхают - и это может серьезно повлиять на отдыхающих этим летом.

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В данный момент больше всего пострадал регион Астипалея, расположенный в юго-восточной части Эгейского моря.

"Если бы мы собрали всю воду, выпавшую за год, в ведро или таз, глубина воды составила бы 2,5 сантиметра", - заявил мэр Никос Коминеас.

На Астипалее очень важна бутилированная вода, а водохранилище острова, расположенное в сельскохозяйственной долине Ливади, в настоящее время переживает сильную засуху.

Некоторые отели внедрили методы экономии воды. Владелица отеля Мария Алкалай предлагает ваучеры на 5 евро гостям, которые откажутся от ежедневной уборки, заявляя:

"Клиенты с энтузиазмом восприняли это".

Важно, что среди других пострадавших островов - Тинос, Алониссос, Лерос, Патмос, Сими и Карпатос. Для отдыхающих, направляющихся в один из пострадавших регионов этим летом, поездка может выглядеть несколько иначе, чем обычно.

В часы пик, например, вечером, когда многие готовятся к выходу, напор воды может быть низким. Некоторые отели в прибрежных районах также предпочитают наполнять бассейны морской водой вместо пресной, а использование воды может быть ограничено, поскольку некоторые местные власти устанавливают лимиты на некритичное использование воды.

Ник Паркхаус, эксперт по туристическому страхованию из Go.Compare, призвал отдыхающих проверять местные рекомендации для путешественников, прежде чем отправляться в затронутые проблемой места отдыха.

"Нехватка воды в Греции не должна автоматически отпугивать путешественников, но это напоминание о необходимости проверить как местные рекомендации для путешественников, так и свой страховой полис перед поездкой. В большинстве случаев популярные туристические направления имеют планы действий на случай непредвиденных обстоятельств, чтобы минимизировать сбои, хотя посетители могут столкнуться с такими мерами, как ограничения на использование воды или снижение давления в периоды высокого спроса", - сказал он.

Отмечается, что большинство полисов туристического страхования не покрывают отмены поездок, связанные с нехваткой воды. Паркхаус предупредил:

"Отмена обычно распространяется только на непредвиденные события, о которых вы не знали до отъезда. Страховка также не покроет вас, если вы просто решите, что не хотите путешествовать. Если нехватка воды обострится до такой степени, что Министерство иностранных дел Великобритании посоветует воздержаться от поездок, а вы еще не выехали, может действовать страховка от отмены поездки - но только если вы приобрели полис до того, как о нехватке воды стало широко известно. Всегда внимательно читайте свой полис и понимайте, какая у вас есть защита, прежде чем отправиться в путешествие".

Национальный центр научных исследований "Демокрит" в Афинах предупредил, что засуха может усугубиться к 2049 году. Также высказывались опасения по поводу того, будет ли достаточно дождей в следующем году для обеспечения потребностей огромного количества туристов, которых привлекает Греция.

Новости туризма

Количество поисковых запросов о поездках на Кабо-Верде выросло на 265% после футбольных подвигов этой африканской страны этим летом.

Эта небольшая страна, состоящая из 10 вулканических островов и имеющая общую численность населения 491 233 человека, привлекла внимание общественности благодаря своему выступлению на чемпионате мира по футболу.

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