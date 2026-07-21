Цены на топливо в Украине побили исторические максимумы: сколько уже стоит бензин

Эта тенденция сохраняется второй день подряд.

Цены на бензин в Украине во вторник обновили исторические максимумы. Это касается всех трех основных марок бензина – А-92, А-95 и А-95 премиум, свидетельствуют данные портала Минфина.

За два дня марки А-95 и А-95 премиум подорожали на 2,5 грн, а А-92 – на 3,9 грн. Дизельное топливо не обновило максимум, но подорожало на 4 грн.

С понедельника на вторник больше всего подорожал бензин марки А-92 – на 1,96 гривни, или на 2,7%. Сейчас литр данного вида топлива стоит в среднем 73,42 гривни.

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Не так сильно, но тоже подорожали бензин А-95 – на 0,72 гривни (+0,9%), до 77,29 грн/л, и бензин А-95 премиум – на 0,61 гривни (+0,8%), до 81,34 грн/л.

А вот дизельное топливо второй день подряд демонстрирует значительный рост. Оно подорожало на 1,36 гривни (+1,7%), до 80,16 грн за литр. Автомобильный газ практически не изменился в цене – сейчас его среднее значение составляет 40,05 грн за литр. Это плюс 3 копейки, или всего 0,075%.

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С учетом подорожания топлива в выходные, цены на него с конца прошлой недели выросли еще больше.

За выходные бензин марки А-95 премиум подорожал на 1,74 грн (+2,2%) – до 80,73 грн за литр. Обычный бензин А-95 подорожал на 1,5 грн (+2%), до 76,57 грн/л, дизельное топливо – на 1,7 грн (+2,2%), до 78,8 грн/л.

В целом только с пятницы по понедельник средние цены на топливо на украинских АЗС выросли в пределах 1,4–2,2%.

Добавим, что Украина уже исчерпала собственные запасы дешевого бензина. Соответственно, цены на топливо на заправках начали расти, говорит директор консалтинговой компании "А-95" Сергей Куюн. Дефицит топлива стране не грозит, однако его поставки могут затрудниться и подорожать, предупреждает он.

Куюн также напомнил, что Украина в настоящее время получает топливо через европейские порты, и соседи могут искусственно ограничить его поставки – как это сделали Польша и Румыния весной этого года.

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