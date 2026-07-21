Китай планирует провести космическую миссию по спасению Земли

Согласно планам, китайский космический аппарат должен врезаться в астероид со скоростью 9 км/с, чтобы изменить орбиту цели относительно Земли.

В 2022 году NASA успешно провело генеральную репетицию операции по спасению Земли. Теперь же Китай готовится к аналогичной миссии, пишет hvg.hu.

В издании напомнили, что целью миссии NASA под названием DART было изменение траектории астероида с помощью космического зонда. Аппарат столкнулся с астероидом Диморф диаметром 160 метров, который вращается вокруг Дидимоса диаметром 780 метров. По результатам столкновения учёные установили, что время обращения, которое изначально составляло 11 часов 55 минут, сократилось на 32 минуты.

Китайские ученые собираются добиться немного другой цели - изменить орбиту цели относительно Земли. По их мнению, это создает более реалистичный сценарий для операции по защите планеты. В случае миссии DART орбиты обоих небесных тел не изменились.

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Согласно планам, китайский космический аппарат должен врезаться в астероид со скоростью 9 км/с, что значительно быстрее, чем скорость космического зонда, использовавшегося в ходе миссии DART (6,1 км/с). Если бы такое столкновение произошло на Земле, это было бы равносильно тому, что снаряд летел бы со скоростью, в 26 раз превышающей скорость звука, отметили в издании.

В Китае планируют начать эту миссию в 2029 или 2030 году. Необходимо, чтобы цель пролетела мимо Земли на расстоянии не более 6,9 миллиона километров.

В издании добавили, что за ходом китайской миссии будет наблюдать еще один космический аппарат, который зафиксирует всё, что происходит до, во время и после сближения. Аппарат будет отслеживать изменения орбиты, формы и поверхности астероида, а также изучать его внутреннее строение.

Китайские ученые нацелились на астероид 2015 XF261, который был обнаружен в 2015 году. По оценкам, речь идёт о скальном обломке шириной примерно 30 метров.

Ученые впервые обнаружили атмосферу на "живой" планете

Ранее международная группа астрономов впервые обнаружила атмосферу вокруг каменистой экзопланеты, находящейся в так называемой "зоне жизни" своей звезды. Речь идет о планете LHS 1140 b, которую считают одним из самых перспективных кандидатов для поиска внеземной жизни.

Открытие стало первым подтверждением наличия атмосферы у планеты земного типа, расположенной в области, где температура потенциально позволяет существование жидкой воды.

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