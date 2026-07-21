Вдова погибшего на войне украинского актера Бушмакина сделала заявление

Актера мобилизовали всего три месяца назад.

Вдова погибшего на войне украинского актера Евгения Бушмакина Елена Бушмакина вышла на связь с эмоциональным заявлением. Она уточнила, что ее супруга мобилизовали всего три месяца назад.

"Женя погиб. Он погиб 18 июля. Сегодня я получила официальное уведомление от ТЦК. Женя погиб как военный. Хотя военным он не был. Ни по призванию, ни по желанию, ни по мировоззрению. Он был обычным человеком, который, как и тысячи наших мужчин, должен был одеть военную форму. Хотя нет, каким угодно, но обычным он не был! Он художник, талант, он так видел, как не видели другие! Необычайно добрый и любящий! Мне больно это писать, я не верю, что это произошло. Он такая моя большая любовь, я проживаю сейчас невыразимую боль", - написала Елена в Instagram.

По мнению Бушмакиной, ее супруга не уберегла украинская армия.

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"У нас остался сын. У меня остался наш сын!! Так похож на своего папу… Да, Женю убила Россия, но не уберегла его украинская армия. Его мобилизовали в конце апреля, а в конце июля он погиб. Три!!! месяца. Мощная работающая мобилизация. Он пытался найти себе место по специальности. Не успел… Я знаю, что его любили все! Нет таких людей, которых все любят, а его – любили! О деталях прощания мы сообщим отдельно", - добавила Елена.

Напомним, ранее УНИАН писал, что на войне погиб известный украинский актёр Евгений Бушмакин, сыгравший в фильмах "День независимости" и "Герой моего времени".

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