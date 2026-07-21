Цены вырастут: ослабленную мировую экономику ждет новый глобальный шок

Рекордное явление Эль-Ниньо накладывается на нерешенный вопрос топливного кризиса, вызванного войной США против Ирана.

Природное климатическое явление Эль-Ниньо в 2026 году может стать причиной очередного значительного инфляционного шока для мировой экономики, как свидетельствуют оценки Deutsche Bank. Это вызовет рост потребительских цен, сообщает Business Insider.

В сообщении для клиентов, опубликованном в понедельник, 20 июля, банк предупредил, что в этом году в Тихом океане может произойти особенно интенсивное потепление. Поэтому в сочетании с другими существующими инфляционными факторами это погодные явление может усилить рост потребительских цен.

Эль-Ниньо – это часть циклической схемы потепления и охлаждения в восточной части Тихого океана, которая влияет на погодные условия по всему миру. Исторически оно приводит к учащению наводнений, колебаниям температур, засухам и повышенному риску распространения болезней. Соответственно, это явление может привести к перебоям в производстве продовольствия, работе гидроэлектростанций и судоходстве.

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Например, в 2024 году Эль-Ниньо привело к снижению уровня воды в Панамском канале, что негативно сказалось на тарифах на морские перевозки. Во многих предыдущих случаях наводнения и засухи наносили ущерб урожаю и скоту. Все эти перебои в поставках, как правило, приводят к росту потребительских цен.

Особенно сильное явление Эль-Ниньо на этот раз может совпасть с резким скачком цен на нефть на фоне продолжающейся войны между США и Ираном. Мировая экономика в настоящее время имеет ограниченные возможности для поглощения такого шока. Сочетание роста цен на продовольствие и энергоносители механически приведет к росту инфляции, а риски более масштабных перебоев в цепочках поставок могут создать дополнительное ценовое давление в условиях, когда Ормузский пролив заблокирован.

Похожая ситуация наблюдалась в 1970-х годах, когда нефтяной шок и Эль-Ниньо совместно вызвали рост инфляции. Такие обстоятельства могут привести к длительным периодам инфляции и повысить инфляционные ожидания потребителей, что может проявиться на рынках в виде роста процентных ставок.

Американский центр прогнозирования климата оценивает вероятность того, что в этом году явление Эль-Ниньо достигнет уровня "сильного" в период с июля по сентябрь в 73%, а вероятность того, что оно будет "очень сильным" в период с октября по декабрь, – в 81%.

Влияние Эль-Ниньо на цены на продукты – последние новости

Эксперты предупреждают, что Эль-Ниньо в этом году окажет гораздо большее влияние на мировые цены на продукты питания, чем война в Иране. Так, это явление вызовет дефицит анчоусов, что в дальнейшем приведет к подорожанию рыбы и морепродуктов. Анчоусы являются важной составляющей функционирования мировой аквакультуры.

Кроме того, Эль-Ниньо может ухудшить урожай бразильского кофе. Производители уже предупреждают, что цены будут оставаться высокими еще как минимум два года.

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