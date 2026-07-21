Вызвала ажиотаж: туристы массово проявили интерес к африканской стране после ЧМ по футболу

В целом количество запросов, связанных с отдыхом на островах, выросло на 55%.

Количество поисковых запросов о поездках на Кабо-Верде выросло на 265% после футбольных подвигов этой африканской страны этим летом, сообщает Express со ссылкой на данные Expedia.

Издание сообщило, что эта небольшая страна, состоящая из 10 вулканических островов и имеющая общую численность населения 491 233 человека, привлекла внимание общественности благодаря своему выступлению на чемпионате мира по футболу.

"И она настолько поразила зрителей, что количество поисковых запросов резко возросло по сравнению с прошлым годом – в целом запросы об отдыхе на островах выросли на 55%", – говорится в статье.

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Отмечается, что Кабо-Верде вошло в список "Island Hot List 2026" от Expedia, в котором представлены острова, пользующиеся популярностью во всем мире.

Примечательно, что каждое направление в списке относится к отдельной категории, в частности лучшие романтические, оздоровительные, природные, семейные и бюджетные курорты – и не только.

Издание сообщило, что Кабо-Верде признано "лучшим островом, вдохновленным футболом".

"Список уже был окончательно сформирован, но одно направление вызвало такой большой ажиотаж среди футбольных болельщиков, что нам пришлось присудить ему отдельную награду", – поделилась эксперт по туризму и официальный представитель Мелани Фиш.

Среди других направлений, вошедших в список, – Сент-Люсия, занявшая первое место и считающаяся лучшим местом для романтического отдыха, а также Порто-Санто (Мадейра, Португалия), пользующийся популярностью среди тех, кто стремится к оздоровлению и релаксации.

В публикации отмечается, что остров Праслин на Сейшельских островах признан лучшим местом для любителей природы, а остров Сирос в Греции – лучшим местом для гурманов.

Кроме того, остров Палаван на Филиппинах идеально подходит для созерцания природных чудес, а остров Кулебра в Пуэрто-Рико – лучшее место для водных приключений.

"В список также вошли Лофотенские острова в Норвегии, которые привлекают арктическими приключениями. В то же время остров Санибел в штате Флорида (США) является идеальным местом для семейного отдыха, Фукуок во Вьетнаме – лучшим вариантом для доступного роскошного отдыха, а Фиджи занимают первое место по "ценности для разных поколений", – говорится в статье.

По словам Фиша, острова не просто удовлетворяют желание сбежать от повседневности, но и могут стать одним из самых выгодных вариантов отдыха.

Другие новости об отдыхе

Ранее УНИАН сообщал, что составлен рейтинг десяти самых безопасных островов мира. Этот рейтинг основан на Traveler Safety Index – индексе безопасности, который объединяет официальные данные и тысячи актуальных отзывов туристов. Аруба возглавила рейтинг безопасности. Это объясняется тем, что остров расположен вне зоны ураганов, имеет хорошо развитую туристическую инфраструктуру, а случаи насильственных преступлений против туристов здесь практически не происходят.

Также мы писали, что туристов, находящихся на Канарских островах, предупредили об опасном погодном явлении. Согласно новому исследованию, теперь оно наблюдается на популярном архипелаге почти пять месяцев в году. Речь идет о калиме – густых облаках пыли из Сахары, которые накрывают Канарские острова не менее 146 дней в году. Ученые связывают резкое увеличение количества таких явлений с изменением климата. Глобальное потепление и рост выбросов парниковых газов способствуют расширению пустынных территорий Африки и изменяют атмосферную циркуляцию.

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