Ваш смартфон может заряжать другой телефон – вот как это работает

В зависимости от модели передача энергии может осуществляться двумя способами – через кабель USB-C или протокол беспроводной зарядки Qi.

Многие современные смартфоны способны не только заряжаться сами, но и выступать в роли пауэрбанка для других устройств. Эта функция позволяет поделиться зарядом с другим телефоном, наушниками или часами, что может оказаться полезным в дороге или при отсутствии розетки.

В зависимости от модели передача энергии может осуществляться двумя способами – через кабель USB-C или с помощью технологии обратной беспроводной зарядки (Reverse Wireless Charging), когда устройства достаточно приложить друг к другу задними панелями, пишет BGR.

Беспроводной способ менее эффективен и сильнее нагревает аккумулятор, поэтому использовать его постоянно не рекомендуется, пишет BGR.

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В каких iPhone есть реверсивная зарядка

Начиная с линейки iPhone 15, смартфоны Apple с разъемом USB-C умеют передавать заряд другим совместимым гаджетам по кабелю. Для этого не нужно активировать никаких дополнительных настроек – достаточно лишь подключить устройство.

Таким способом можно подзарядить:

другой iPhone с USB-C;

старые модели iPhone через кабель USB-C – Lightning;

AirPods;

Apple Watch (при использовании фирменного магнитного зарядного кабеля USB-C).

Как включить функцию на смартфонах Samsung

На флагманских смартфонах Samsung такая технология называется Wireless PowerShare. Она доступна на моделях серии Samsung Galaxy S10 и новее, Galaxy Note 10/20, а также на всех современных складных Galaxy Z Fold и Galaxy Z Flip.

Для активации достаточно открыть панель быстрых настроек и включить пункт Wireless PowerShare "Обратная зарядка", после чего положить второй девайс на заднюю крышку смартфона.

Функция совместима с Galaxy Watch, Galaxy Buds и большинством устройств, поддерживающих стандарт беспроводной зарядки Qi

Какие Google Pixel поддерживают Battery Share

Смартфоны Google Pixel, начиная с Pixel 5, также умеют делиться зарядом по беспроводной связи. В настройках функция называется Battery Share.

Чтобы включить ее, зайдите в Настройки → Батарея → Battery Share и активируйте переключатель. Там же можно задать минимальный уровень заряда, после которого телефон автоматически прекратит отдавать энергию другим устройствам, а также остановить зарядку при перегреве корпуса.

Такой режим пригодится в ситуациях, когда необходимо быстро подзарядить беспроводные наушники, смарт-часы или другой телефон без использования пауэрбанка. Однако стоит учитывать, что передача энергии заметно расходует заряд самого телефона, поэтому пользоваться функцией лучше только при необходимости.

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