Эта птица летит 11 дней без остановки – и даже не останавливается, чтобы поесть или поспать

Ученые до сих пор изучают его перелёты.

Речь идет о веретеннике – небольшой перелетной птичке, способной перелетать Тихий океан без единой остановки на отдых или кормление. Спутниковое наблюдение зафиксировало полеты продолжительностью до 11 суток подряд, пишет Times of India.

Веретенник обитает в отдельных регионах Азии, на Аляске, в Новой Зеландии и Австралии. Ежегодно миллионы этих птиц мигрируют из арктических мест гнездования на Южное полушарие, и значительная часть пути пролегает над открытым океаном, где просто негде приземлиться.

Самый длинный зафиксированный непрерывный перелёт составил более 12 тысяч километров и длился около 11 дней. Всё это время у птицы нет ни малейшей возможности поесть или попить – и именно это больше всего удивляет учёных, изучающих физиологию миграций.

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Секрет – в тщательной подготовке. За несколько недель до вылета веретенник начинает интенсивно питаться, накапливая жировые запасы, которые впоследствии служат "топливом" для всего перелета. Птица значительно набирает вес, а во время самого полёта организм постепенно преобразует эти запасы жира в энергию, расходуя её предельно экономно.

Отдельная загадка – как птица обходится без сна. Ученые предполагают, что, как и некоторые другие перелётные виды, веретенник может поочерёдно "отключать" половинки полушарий мозга, отдыхая по очереди – однако окончательно этот механизм до сих пор изучается.

Чтобы преодолеть такое расстояние, необходимо сочетание сразу нескольких факторов – точная навигация, благоприятная погода, хорошая физическая форма птицы и выверенный график миграции. Именно поэтому спутниковое наблюдение за веретенниками продолжается до сих пор – ученые пытаются понять полную картину этого феномена.

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