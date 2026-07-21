ЕС должен сохранять единство в вопросе санкций против РФ: в FT предупредили об опасности

Российская нефть торгуется с постоянным дисконтом к мировым ценам.

Пока Евросоюз пытается согласовать 21-й пакет экономических санкций против России, единство ослабевает. Полдесятка столиц потребовали исключений или заблокировали меры в попытке защитить корпоративные гиганты или национальные экономические интересы. Об этом пишет Financial Times.

Издание пишет, что сейчас не время терять решимость. Это может привести к поражению на пути к возможной победе в попытках убедить Москву принять прекращение огня вдоль нынешней линии фронта.

"Обстановка для Украины более позитивна, чем когда-либо за последнее время, несмотря на ошибочное увольнение министра обороны президентом Владимиром Зеленским на прошлой неделе. Почти ежедневные атаки беспилотников Киева на российские нефтеперерабатывающие заводы позволили Украине перенести войну на территорию России, избежав массовых жертв среди гражданского населения, но вызвав дефицит топлива и резкий рост цен, что, согласно опросам, подрывает рейтинг доверия к Путину", - сказано в статье.

Видео дня

Преимущество Киева в использовании беспилотников ощущается и на поле боя, где российское наступление терпит неудачу. Москва несет ужасающе большие потери - западные чиновники оценивают их в 35 000 убитых или раненых в месяц - по сравнению с ее незначительным территориальным прогрессом и потерями Украины.

Удары по НПЗ

Важно, что ущерб российским нефтеперерабатывающим мощностям также увеличивает экономические издержки, вынуждая Москву ограничивать экспорт нефтепродуктов и нанося удар по еще одному ключевому источнику дохода. Это усугубляет ущерб, который последовательные раунды западных санкций - несмотря на сохраняющиеся лазейки и попытки России обойти их - наносят российской экономике.

Российская нефть торгуется с постоянным дисконтом к мировым ценам. Нехватка рабочей силы и переход к военной экономике тем временем подпитывают инфляцию и приводят к повышению процентных ставок, а банковский сектор борется с растущим объемом невозвратных кредитов.

Отмечается, что президент РФ Владимир Путин пока не демонстрирует никаких признаков отступления - все еще существует риск эскалации. Журналисты пишут:

"Однако ощущение в европейских столицах, что прекращение огня может стать более достижимым, в сочетании с "усталостью от санкций" приводит к опасному ослаблению решимости в отношении следующего пакета санкций. Греция пытается защитить судоходную компанию от запрета ЕС на транспортировку российского сжиженного природного газа в третьи страны. Германия и Португалия хотят снять блокировку на закупку российской рыбы, а Франция и Италия настаивают на ограничении визового запрета для российских ветеранов только теми, кто воевал в Украине".

Как решить проблему

По их мнению, для обеспечения надлежащего распределения трудностей необходимо устранить противоречия. Афины могут указать на тот факт, что Франция, Бельгия и Испания по-прежнему импортируют российский СПГ, что привело к рекордному импорту с российского проекта "Ямал" в первой половине 2026 года, увеличившемуся на 18 процентов.

Хотя запрет на импорт СПГ по долгосрочным контрактам вступает в силу 1 января, некоторые страны, похоже, достигают максимального уровня импорта до этой даты, продлевая зависимость Европы от российской энергетики.

"Но если столицы стран ЕС будут делать исключения для защиты собственных интересов, санкционная система может начать размываться. Это, в свою очередь, может послужить сигналом для Москвы о том, что политическая терпимость Европы достигла своего предела. Возрастает опасность того, что президент России в конце концов решит не идти на компромисс или поддастся искушению эскалировать ситуацию", - пишет издание.

В среду послы стран ЕС встретятся для последней попытки достичь консенсуса по новым санкциям до летних каникул. Учитывая внутренние издержки, понесенные с 2022 года в связи с мерами против Москвы, многие столицы надеются избежать дальнейших проблем.

Важно, что цена краткосрочных усилий по защите национальных интересов может заключаться в том, что Россия будет настроена продолжать борьбу за победу, которая будет иметь огромные последствия для долгосрочной безопасности и процветания Европы.

Санкции против РФ

Ранее сообщалось, что Европейский Союз пока не будет ослаблять санкционный механизм, направленный на ограничение доходов Российской Федерации от экспорта нефти, несмотря на рост мировых цен из-за войны между Ираном и Израилем.

Представители стран-членов ЕС договорились приостановить до 23 июля автоматический пересмотр предельной цены на российскую нефть, который должен состояться в прошлую среду, 15 июля.

Вас также могут заинтересовать новости: