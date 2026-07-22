Их немного, но они есть: лучшие смартфоны с физической клавиатурой в 2026 году

Современные смартфоны с QWERTY-клавиатурой уже нельзя назвать просто устройствами для ностальгии. Они предлагают актуальные версии Android, длительную поддержку, качественные дисплеи и даже функции ИИ.

Несмотря на полное доминирование сенсорных дисплеев, смартфоны с QWERTY-клавиатурой неожиданно возвращаются на рынок. Если раньше такие устройства ассоциировались исключительно с BlackBerry, то сегодня сразу несколько компаний предлагают современные Android-фоны для тех, кто много печатает и ценит тактильный отклик клавиш.

Эксперты BGR составили список из четырех лучших Android-смартфонов с физической клавиатурой, которые можно купить в 2026 году.

Unihertz Titan 2 Elite (~25 000 грн)

Видео дня

Главной особенностью устройства является физическая QWERTY-клавиатура, которую обзорщики называют одной из лучших на рынке благодаря отличному тактильному отклику. Практически каждую клавишу можно запрограммировать на запуск любого приложения или функции.

Кроме того, клавиатура поддерживает сенсорное управление: по ней можно проводить пальцем, используя клавиши как тачпад для прокрутки страниц и перемещения курсора. При этом встроенная подсветка позволяет комфортно печатать в темноте.

По остальным характеристикам, смартфон получил 4,03-дюймовый AMOLED-дисплей 120 Гц, а также камеры на 50 Мп, 50 Мп с 20-кратным зумом и 32 Мп для селфи. По отзывам, они не дотягивают до уровня флагманских моделей, но позволяют делать качественные снимки. Несмотря на компактный корпус, аккумулятора хватает на полный день активного использования.

Clicks Communicator (~20 000 грн)

Компания Clicks, известная клавиатурными чехлами для iPhone, выпустила свой первый смартфон с физической клавиатурой. Как и Titan 2 Elite, он оснащен 4,03-дюймовым OLED-экраном с 256 ГБ памяти, которую можно расширять с помощью microSD-карты

Одной из необычных функций стала настраиваемая световая индикация уведомлений: для разных приложений можно выбрать собственный цвет подсветки. Также телефон получил батарею 4000 мАч, сменные задние панели и сохранил разъем для наушников 3,5 мм.

Minimal Phone (~15 000 грн)

Эта модель ориентирована на пользователей, которые хотят свести доступ к развлекательному контенту к минимуму. Главная особенность – 4,3-дюймовый экран на электронных чернилах (E-Ink), похожий на дисплеи электронных книг. Он практически не утомляет глаза, хорошо читается даже на ярком солнце и не излучает синий свет.

Вы также получаете все необходимые функции современного смартфона: датчик отпечатков пальцев, Android Auto, NFC, Bluetooth и беспроводная зарядка. Внутри стоит аккумулятор 3000 мАч, которого хватает на 3 дня автономной работы.

Ikko MindOne Pro (~25 000 грн)

Необычный Android-смартфон, который при необходимости можно превратить в модель с физической клавиатурой. Сам смартфон оснащен 4,02-дюймовым сенсорным дисплеем на 90 Гц, однако из-за квадратной формы пользоваться экранной клавиатурой не всегда удобно.

Производитель предлагает фирменный чехол-клавиатуру, который не только добавляет полноценную QWERTY-клавиатуру, но и увеличивает емкость АКБ на 500 мАч, а также оснащен 3,5-мм разъемом. Одной из необычных фишек Ikko MindOne Pro стала поворотна камера, которая работает как задняя и фронтальная.

По мнению экспертов, современные смартфоны с физической клавиатурой уже нельзя назвать просто устройствами для ностальгии. Они предлагают актуальные версии Android, длительную поддержку, качественные дисплеи и функции ИИ, оставаясь при этом отличным выбором для тех, кто регулярно работает с документами и мессенджерами.

Ранее эксперты протестировали 258 смартфонов и выбрали лучшие. В начале года лидером рейтинга был iPhone 17 Pro Max, но со временем его вытеснили новые Android-флагманы.

Как УНИАН уже рассказывал, дешевые телефоны в 2027 году могут стать редкостью или вовсе исчезнуть. Причина – стремительно растущий спрос на чипы памяти DRAM и NAND, который оставляет производителям смартфонов все меньше доступных компонентов.

Вас также могут заинтересовать новости: