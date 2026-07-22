Как кофе на самом деле влияет на артериальное давление: ответ специалистов может удивить

Регулярное употребление кофе может снизить вероятность резких скачков давления.

Для многих людей кофе является ежедневной привычкой, однако его влияние на артериальное давление до сих пор вызывает вопросы. Специалисты рассказали, что происходит с организмом при употреблении этого напитка, пишет Prevention.

По словам экспертов, влияние кофе на давление зависит от реакции организма на кофеин, регулярности употребления напитка и индивидуальных особенностей.

Кофеин может временно повышать артериальное давление. Кардиолог Рагавендра Балига объясняет, что он блокирует действие аденозина – молекулы, которая помогает кровеносным сосудам расслабляться. Из-за этого сосуды могут сужаться, что иногда приводит к кратковременному повышению давления, особенно у людей, не привыкших регулярно пить кофе.

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Кроме того, кофе является стимулятором, поэтому может временно повышать не только артериальное давление, но и частоту сердечных сокращений, отметил Ченг-Хан Чен, доктор медицины и интервенционный кардиолог. В то же время точный механизм такого воздействия кофеина до сих пор не до конца изучен.

Однако кофеин не обязательно повышает давление у каждого человека. Дипломированный врач Джессика Кординг подчеркивает, что реакция организма на него различается. По словам Чена, подобный эффект может возникать также после чая, шоколада или других продуктов, содержащих кофеин.

Некоторые исследования указывают на возможную связь между кофеином и повышением давления. Метаанализ, опубликованный в журнале "Функциональные продукты питания", показал, что кофеин может приводить к заметному повышению артериального давления, особенно у людей, употреблявших его менее недели.

Другое исследование, опубликованное в журнале Американской ассоциации сердца, показало, что люди с очень высоким артериальным давлением, которые выпивали две или более чашек кофе с кофеином в день, имели в два раза более высокий риск смерти от сердечного приступа, инсульта или сердечно-сосудистых заболеваний. В то же время такого риска не обнаружили среди людей с более низким исходным уровнем давления.

К тому же, регулярное употребление кофе может снизить вероятность резких скачков давления. По словам Балиги, организм людей, постоянно пьющих кофе, постепенно развивает толерантность к кофеину. Поэтому длительное употребление этого напитка обычно оказывает лишь незначительное влияние на артериальное давление у большинства людей.

От чего зависит влияние кофе на давление

Влияние кофе на артериальное давление зависит от многих индивидуальных факторов. Важную роль играет генетика – в частности, варианты гена CYP1A2, которые определяют скорость расщепления кофеина в организме. Также реакция может различаться в зависимости от возраста, пола, курения, особенностей метаболизма, сорта кофе, способа его приготовления и количества кофеина в напитке.

Можно ли пить кофе при гипертонии

Если у вас высокое артериальное давление, специалисты не рекомендуют увеличивать количество кофеина в рационе. У людей, которые не пьют кофе регулярно, даже одна чашка может вызвать временный скачок давления. В то же время для тех, кто привык к этому напитку, этот эффект может быть менее выраженным.

Балига советует обращать внимание на самочувствие после кофе. Если после напитка возникает дискомфорт, стоит уменьшить его количество.

Если у вас гипертония, врачи обычно рекомендуют регулярно контролировать артериальное давление дома.

Рекомендации для точного измерения давления

Американская ассоциация сердца рекомендует соблюдать несколько правил для точного измерения артериального давления. Перед процедурой следует освободить руку от одежды и спокойно посидеть не менее пяти минут. Во время измерения нужно сидеть с прямой спиной, опираясь на спинку стула, держать ноги на полу, а руку положить на ровную поверхность. Манжету следует расположить на плече на уровне сердца. Также рекомендуется сделать несколько измерений с перерывом примерно в одну минуту и записать результаты.

Чен подчеркнул, что людям с гипертонией или семейной историей этого заболевания следует обсудить употребление кофе с врачом.

Подробнее о влиянии кофе на организм

Ранее ученые пришли к выводу, что кофе может помочь организму бороться со стрессом и старением. Отмечалось, что в ходе нового исследования ученые обнаружили, что определенные соединения, содержащиеся в кофе, могут активировать рецептор NR4A1, который приобретает все большее значение в исследованиях старения, реакций на стресс и заболеваний.

Также эксперты рассказали, можно ли пить кофе вместо воды. Подчеркивалось, что выпитая вами чашка кофе также способствует поддержанию водного баланса, однако есть важные нюансы.

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