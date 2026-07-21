'В Америке такого нет': американка сравнила McDonald’s в США и Украине

По словам блогера, украинский McDonald’s заметно отличается от американского.

Американская тревел-блогер Келли Грейс посетила McDonald's в Украине и сравнила его с заведениями в США. В своем видео в TikTok она призналась, что не ожидала увидеть настолько разнообразное меню.

Грейс рассказала, что украинский McDonald’s заметно отличается от американского не только ассортиментом, но и подачей блюд. Она отметила, что больше всего её увидивили свежие салаты, сезонные предложения и эксклюзивные новинки в украинском заведении

Также блогер посоветовала подписчикам попробовать десерт МакПопс Дубайский шоколад с фисташковым кремом. По ее словам, вкус этого десерта похож на классический шоколадный пончик с кремовой начинкой, но не на популярный дубайский шоколад, однако он очень вкусный.

Видео дня

Отдельно Грейс упомянула то, что в украинских заведениях можно найти специальное меню, посвященное Чемпионату мира по футболу. В нем можно найти МакШейкер Фри со вкусами японского рамена и сингапурского трюфеля и другие международные новинки, которых нет в США.

"У нас в Америке такого нет", - сказала блогер.

Блогер поделилась, что она заказала большой набор с бургером, картофелем фри и манговым МакФизом, за что заплатила примерно 15 долларов. По ее словам, качество блюд оказалось выше ожиданий.

Бывшая сотрудница McDonald’s раскрыла секреты популярной сети

Ранее бывшая сотрудница McDonald’s рассказала в TikTok о нескольких практических моментах, связанных с работой сети и обслуживанием клиентов.

В частности, по словам женщины, многие клиенты заказывают картофель фри "без соли", чтобы получить свежую порцию, однако она говорит, что это неэффективно. Она утверждает, что достаточно прямо попросить свежую картошку фри – в большинстве случаев она и так подаётся только что приготовленной.

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