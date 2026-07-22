Водолазы нашли меч бронзового века возрастом 3000 лет, спрятанный в море

Эта находка пополнила растущую коллекцию предметов бронзового века, обнаруженных в этом районе, который стал одним из важнейших подводных археологических памятников Британии.

На дне моря у побережья Южного Девона был обнаружен меч бронзового века возрастом 3000 лет, что открыло археологам новые перспективы в изучении доисторического прошлого Британии. Об этом пишет Daily Galaxy.

Отмечается, что редкое оружие было найдено на охраняемых участках затонувших кораблей "Салкомб-Кэннон" и "Мур-Сэнд" во время подводных археологических исследований.

Меч был обнаружен дайверами-волонтерами из Юго-Западной морской археологической группы во время исследований, финансируемых организацией "История Англии". Эта находка пополнила растущую коллекцию предметов бронзового века, обнаруженных в этом районе, который стал одним из важнейших подводных археологических памятников Британии.

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Дайверы Бекки Гилл и Кэтрин Гилл сделали открытие во время исследования охраняемых участков затонувших кораблей. Археологи считают, что оружие датируется примерно 1300-800 годами до нашей эры, периодом Среднего или Позднего бронзового века. Хотя некоторые части клинка были повреждены за тысячи лет, проведенных под водой, меч остается редкой и ценной находкой.

Интересно, что последняя находка пополнила длинный список доисторических предметов, обнаруженных недалеко от Салкомба. Юго-западная морская археологическая группа сообщила, что среди предыдущих открытий были мечи бронзового века, топоры, золотой браслет, золотые слитки и более 400 золотых предметов, предположительно связанных с одним или, возможно, двумя кораблекрушениями бронзового века.

Меч, оживляющий бронзовый век

Для дайверов, которые его нашли, извлечение меча стало незабываемым моментом. Бекки Гилл сказала, что это открытие стало одним из самых захватывающих событий в ее карьере дайвера.

"Рождество ребенка и близко не сравнится с восторгом от находки этого меча", - сказала она.

Кэтрин Гилл также описала чувство, которое она испытала, когда почти 3000 лет провела под водой, извлекая древний предмет:

"Это невероятно захватывающее чувство - извлечь из-под воды предмет, который оказался мечом бронзового века. Заставляет задуматься, кто его изготовил, кто намеревался им пользоваться и кто был последним человеком, державшим его в руках почти 3000 лет назад".

Важно, что меч не раскрывает, кому он принадлежал и как оказался под водой, но он предоставляет исследователям еще одно свидетельство о людях, живших в бронзовом веке. Оружие демонстрирует тип предметов, которые изготавливались и использовались в период активной деятельности прибрежных общин по всей Британии.

Забытый древний маршрут найден под Салкомбом

Это открытие, о котором сообщила Юго-Западная морская археологическая группа, подчеркивает растущую важность района Салкомб для понимания жизни в бронзовом веке. За прошедшие годы подводные исследования выявили большую коллекцию артефактов, скрытых под морским дном.

Отмечается, что количество и разнообразие найденных на этом месте предметов позволяют предположить, что этот район был частью более широкой морской сети. По всей видимости, общины вдоль британского побережья и по другую сторону Ла-Манша были связаны между собой перемещением товаров и материалов.

Нил Уилкин, куратор Британского музея, назвал меч "замечательным и важным дополнением" к истории археологического памятника Салкомб. Он объяснил, что находка может помочь исследователям узнать больше о мореплавании, торговле и перемещении людей вдоль британского побережья в бронзовом веке.

Предыдущие находки на этом месте, включая золотые предметы и оружие, уже изменили понимание доисторической деятельности в регионе. Недавно найденный меч добавляет еще одну деталь к этой картине.

Восстановлен меч возрастом в тысячи лет

Интересно, что после извлечения со дна моря меч был отправлен на специализированную реставрацию. Эксперты будут работать над стабилизацией металла после длительного пребывания под водой, прежде чем начнутся дальнейшие исследования.

После завершения реставрации меч будет передан в Британский музей. Затем он пройдет детальный научный анализ, прежде чем стать частью национальной археологической коллекции музея.

Последние открытия показывают, что воды у южного Девона хранят еще много историй. Продолжающиеся подводные исследования в охраняемых районах затонувших кораблей "Салкомб-Кэннон" и "Мур-Сэнд" помогают исследователям лучше понять морское прошлое Британии бронзового века.

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