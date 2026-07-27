Китай построил в пустыне копии кораблей США и атакует их ракетами, - СМИ

Китай демонстративно отрабатывает удары по конкретным объектам, готовясь ко вторжению на Тайвань.

Китай создал в пустынных районах масштабную сеть полноразмерных макетов американских и тайваньских военных и правительственных объектов, используя их для испытаний дальнобойного оружия и подготовки к возможному конфликту вокруг Тайваня. Об этом пишет Business Insider со ссылкой на спутниковые снимки многочисленных полигонов в различных регионах Китая.

Как отмечается в публикации, Пекин уже давно строит не только копии американских военных кораблей, но и модели авиабаз, истребителей, военно-морских баз США и даже правительственного квартала Тайбэя. По словам авторов, эти объекты используются для тестирования новых ракетных систем и технологий с искусственным интеллектом на фоне подготовки КНР к возможному установлению контроля над Тайванем.

Исследователь в области георазведки компании The Intel Lab Дэмиен Саймон отметил, что высокая точность воспроизведения таких объектов свидетельствует об их конкретной направленности.

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Издание также обращает внимание на строительство полномасштабных копий президентской администрации Тайваня и других правительственных зданий. Эксперты считают, что они предназначены для отработки сценариев штурма тайваньской столицы. Аналитик компании Janes Шон О'Коннор пояснил, что военные фактически тренируются действовать в условиях, максимально приближенных к реальным.

Особое внимание Китай уделил американской военно-морской базе Йокосука в Японии и тайваньской базе Суао, макеты которых также были построены. По данным спутниковых снимков, на них Китай проводил испытания ракет, нанося удары по копиям кораблей и причалов. Эксперты считают, что такие учения позволяют проверять эффективность дальнобойных систем вооружения, в частности гиперзвуковых противокорабельных ракет и баллистических комплексов.

Бывший контрадмирал ВМС Индии Монти Кханна назвал масштабы китайских учений беспрецедентными. Аналогичного мнения придерживается и Дэмиен Саймон, который обратил внимание на характер ракетных испытаний.

"Это не демонстрации на близком расстоянии в контролируемых условиях. Мы видим пуски ракет с расстояния в много километров… Уже это само по себе свидетельствует о реальных возможностях наносить дальнобойные удары", – заявил специалист.

Издание отмечает, что подобные учения на макетах реальных объектов выполняют не только практическую, но и психологическую функцию. По словам американского военного эксперта Томаса Шугарта, демонстрация таких полигонов является сигналом для Японии, США и Тайваня о готовности Китая к возможному военному противостоянию.

"Это послание Японии: "Если будет бой, вы будете в нём участвовать". Это послание США: "Если вы попытаетесь вмешаться, мы нанесём удар по вашим базам". А Тайваню – что "мы тренируемся захватить вашу столицу", – сказал Шугарт.

Китайская угроза

Как писал УНИАН, Китай все активнее перенимает у России военные знания, технологии и боевой опыт, полученный в войне против Украины. С 2024 года китайские военные тренируются на полигоне под Волгоградом, изучая использование дронов, бои в городской застройке, штурм укреплений и полевую медицину, а также получают доступ к российским технологиям в сфере ПВО, подводных лодок и систем раннего предупреждения.

Эксперты отмечают, что даже ограниченное усиление такого сотрудничества может дать Китаю преимущество в войне за Тайвань, где ключевую роль будут играть беспилотники, ракеты и подводные лодки.

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