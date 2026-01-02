По мнению экспертов, появление на публике Ким Чжу Е - это продуманный шаг ее отца в преддверии предстоящего съезда правящей партии.

Несовершеннолетняя дочь лидера Северной Кореи Ким Чен Ына, Ким Чжу Е, которую считают потенциальной преемницей главы государства, впервые появилась на публике во время посещения Кимсусанского мавзолея. Как пишет The Independent, вместе с родителями она почтила память бывших руководителей страны, о чем свидетельствуют фото в государственных СМИ КНДР.

Отмечается, что в течение последних трех лет Ким Чжу Е все чаще появляется в официальных сообщениях, что, по оценкам аналитиков и разведки Южной Кореи, может свидетельствовать о подготовке ее к роли лидера страны в четвертом поколении династии.

Вице-президент аналитического центра Sejong Institute Чон Сон Чхан считает первое появление Чжу Ё в Кымсусанском дворце продуманным шагом ее отца в преддверии предстоящего съезда правящей партии, на котором вопрос преемственности может быть формализован.

Во время визита Ким Чен Ына также сопровождала его жена Ли Соль Чжу и высокопоставленные чиновники. В частности, на фото, которое обнародовало агентство KCNA, Чжу Е стоит между родителями в главном зале Кимсусанского дворца Солнца.

Эксперт по вопросам Северной Кореи из Корейского института национального объединения Хон Мин отметил, что власти КНДР пытаются демонстрировать образ "стабильной семьи" Кима, показывая рядом с ним жену и дочь во время ключевых государственных событий.

Ким Чжу Е, которая родилась в начале 2010-х годов, присутствовала на нынешних новогодних торжествах. В сентябре она впервые совершила зарубежную поездку, посетив Пекин вместе с отцом.

"Ким Чен Ын традиционно посещает Кимсусанский мавзолей в важные даты, чтобы почтить память своего деда, основателя государства Ким Ир Сена, и отца Ким Чен Ира, подчеркивая наследственный характер власти в ядерном государстве", - говорится в статье.

Северная Корея, добавляют авторы The Independent, никогда официально не подтверждала возраст Ким Чжу Е. Представитель Министерства объединения Южной Кореи отказался комментировать ее появление, отметив, что говорить о преемственности пока рано, учитывая ее возраст и отсутствие официальной должности.

Хон Мин также подчеркнул, что наличие других детей у Ким Чен Ына не позволяет делать окончательные выводы относительно преемственности Чжу Е.

"Практически невозможно публично объявить преемницей Ким Чжу Е, которой, по предположениям, только исполнилось 13 лет и которая еще даже не может вступить в Трудовую партию", - отметил эксперт.

Семейная жизнь Ким Чен Ына

Напомним, Северная Корея скрывает даже базовую информацию о семейной жизни Ким Чен Ына. Предполагается, что он имеет троих детей: первый ребенок родился осенью-зимой 2010 года или в начале 2011 года, второй - в конце декабря 2012 года, третий - в 2017 году. В июле 2012 года Государственное телевидение КНДР впервые сообщило, что Ким Чен Ын женат. Имя его жены - Ли Соль Чжу, и считается, что именно она родила Ким Чжу Е, которая, по оценкам экспертов, в будущем может стать правителем КНДР.

